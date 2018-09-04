На киян чекає казкове дійство: на Подолі відбудеться фестиваль театрів ляльок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У перший день фестиваль почнеться великий парадом ляльок

У суботу, 8 вересня, на Поштовій площі в Києві відкриється міжнародний фестиваль театрів ляльок pUPpet. Цей проект буде проводитися вдруге.

Про це під час прес-брифінгу повідомила директор і художній керівник «Київського академічного театру ляльок» Ірина Чернікова.

«У минулому році вдалося зібрати на одному заході театральні колективи з 16 країн-учасниць. У цьому році очікуються гості з Франції, Іспанії, Туркменістану, Ірану, Бразилії, Іспанії, Ісландії, Словенії, Естонії, Хорватії, Сербії, Латвії, Грузії, Тунісу, Китаю і України», - розповіла вона.

У перший день фестиваль почнеться великий парадом ляльок. А почне ходу символ київського фестивалю - Буратіно. Однією з родзинок фестивалю стане новий проект команди з Ісландії і США - показ вистави для наймолодших глядачів (0-3 роки). Також у програмі є спектаклі для сімейного перегляду і дорослого глядача.

Зазначається, що кожен може прийти на захід зі своїми іграшками і підтримати казкове дійство.

Фестиваль розпочнеться о 19:00.

Джерело: 44.ua