У медчастині Бориспільської колонії виявлено численні порушення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокуратурою виявлено порушення прав засуджених на медико-санітарне забезпечення

Прокуратурою Київської області виявлено численні порушення прав засуджених на медичне забезпечення в Бориспільській виправній колонії. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Проведеною Бориспільською місцевою прокуратурою перевіркою в державній установі «Бориспільська виправна колонія (№ 119)» виявлено порушення прав засуджених на медико-санітарне забезпечення. Зокрема, не дотримуються вимоги законодавства щодо проведення первинного медичного огляду всіх засуджених після їх прибуття до установи, а також проходження засудженими профілактичного медичного огляду перед звільненням з колонії. Наявні випадки неотримання засудженими необхідного лікування», - йдеться в повідомленні.

Крім того, медична частина установи не укомплектована необхідним медичним обладнанням, недостатньою є кількість відповідних медичних працівників для забезпечення у повному обсязі прав засуджених на охорону здоров’я.

Також, виявлено порушення вимог законодавства щодо порядку та умов зберігання лікарських засобів.

З огляду на викладене, місцевою прокуратурою внесено вказівку про усунення зазначених та інших виявлених за результатами перевірки порушень, яка перебуває на розгляді.