  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У медчастині Бориспільської колонії виявлено численні порушення

    • Розсилка
    У медчастині Бориспільської колонії виявлено численні порушення

    Прокуратурою виявлено порушення прав засуджених на медико-санітарне забезпечення

    Прокуратурою Київської області виявлено численні порушення прав засуджених на медичне забезпечення в Бориспільській виправній колонії. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    «Проведеною Бориспільською місцевою прокуратурою перевіркою в державній установі «Бориспільська виправна колонія (№ 119)» виявлено порушення прав засуджених на медико-санітарне забезпечення. Зокрема, не дотримуються вимоги законодавства щодо проведення первинного медичного огляду всіх засуджених після їх прибуття до установи, а також проходження засудженими профілактичного медичного огляду перед звільненням з колонії. Наявні випадки неотримання засудженими необхідного лікування», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, медична частина установи не укомплектована необхідним медичним обладнанням, недостатньою є кількість відповідних медичних працівників для забезпечення у повному обсязі прав засуджених на охорону здоров’я.

    Також, виявлено порушення вимог законодавства щодо порядку та умов зберігання лікарських засобів.

    З огляду на викладене, місцевою прокуратурою внесено вказівку про усунення зазначених та інших виявлених за результатами перевірки порушень, яка перебуває на розгляді.

    Читайте також
    прокуратура Київщина колонія права людини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ