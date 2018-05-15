У мерії відкривається виставка «Розстріляна еліта: Биківнянський вимір»

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Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»

Виставка в мерії приурочена до Дня памʼяті жертв політичних репресій в Україні

У вівторок, 15 травня, о 15:00 у столичній мерії відкриється фотодокументальна виставка «Розстріляна еліта: Биківнянський вимір», приурочена до Дня памʼяті жертв політичних репресій в Україні, що відзначатиметься у державі 20 травня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Мета виставки – розкрити механізми репресій проти творчих та інтелектуальних кіл українського суспільства через призму доль їхніх представників, розстріляних у Києві у 1937-1938 pp. і похованих на території таємної спецділянки у Биківнянському лісі.

Організатори експозиції – комісія Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих разом із Київським товариством політвʼязнів та жертв репресій і Національним історико-меморіальним заповідником «Биківнянські могили».

У виставці використані матеріали з архівно-кримінальних справ репресованих, унікальні фото з архівів та маловідомі документи.

Фотоматеріали 8-ми стендів розкажуть про життєвий шлях, творчий доробок, обставини арешту і розстрілу письменників – Юрія Вухналя, Михайля Семенка, Мирослави Сопілки; художників – Миколи Івасюка, Володимира Гагенмейстера, Василя Седляра; акторів і режисерів Януарія Бортника, Сергія Каргальського; композитора й диригента Василя Верховинця; науковців – Івана Миронівського, Олександра Пучківського, Гната Ручка; археолога Трохима Теслі; етнографів і музейних працівниць Лідії Шульгіної, Ніни Заглади; військових – Лазаря Устименка, Антона Борисенка.

У виставці також використано матеріали з фондів Галузевого державного архіву Служби безпеки України, Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова», Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного, Державного архіву м. Києва, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України, Національної історичної бібліотеки України, Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кіровоградського обласного краєзнавчого музею, відкритих джерел, приватних зібрань, архіву родини Н. Пазуняк-Іщук і М. Варварів-Іщук, архіву родини Н. Миронівської-Пучко.

Місце проведення: вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх, прес-хол сесійної зали Київради.

Як повідомлялося, наприкінці квітня у Національному заповіднику «Биківнянські могили» відкрилася фотовиставка. На світлинах – трагічні сторінки історії української еліти, яка загинула від терору НКВС.