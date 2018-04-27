«Розстріляна українська еліта»: у Биківні відкрилася фотовиставка

На виставці зібрані 18 історій українських письменників, художників, науковців та військових, які стали жертвами терору НКВС

У Національному заповіднику «Биківнянські могили» відкрилася фотовиставка. На світлинах – трагічні сторінки історії української еліти, яка загинула від терору НКВС. На виставці зібрані 18 історій українських письменників, художників, науковців та військових. Всі вони були закатовані або розстріляні в 1937-1938 роках



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На виставці зібрані 18 історій українських письменників, художників, науковців та військових, які стали жертвами терору НКВС

У Національному заповіднику «Биківнянські могили» відкрилася фотовиставка. На світлинах – трагічні сторінки історії української еліти, яка загинула від терору НКВС.

На виставці зібрані 18 історій українських письменників, художників, науковців та військових. Всі вони були закатовані або розстріляні в 1937-1938 роках співробітниками НКВС і поховані у Биківнянському лісі.

Над виставкою працівники заповідника працювали близько року, збирали інформацію в архівах, бібліотеках, а також спілкувалися з родичами загиблих. Вісім стендів присвячені життєвому та творчому шляху українців, також зображені обставини арештів та розстрілів, повідомляє «5 канал».

На відкриття виставки 25 квітня прийшли й родичі загиблих.

«У багатьох сім'ях, на жаль, бояться зберігати пам'ять про тих, хто загинув у 1930-х роках. На жаль. У нашій сім'ї завдяки моєму батькові Петру Івановичу Миронівському пам'ять про його батька Івана Степановича Миронівського стала легендою. І навіть деякі традиції, які започаткував Іван Степанович, продовжують його праправнуки», – каже відвідувачка виставки Наталя Миронівська-Пучко.

«Для того, щоб створити концепцію цієї виставки, пішло багато часу, бо кожна людина, представлена на цій виставці, – це по-своєму всесвіт. Всесвіт знань, всесвіт якихось доробків, всесвіт їхньої родинної історії. Проект присвячений Биківні в цілому, і мета – реалізовувати менш локальні, більш локальні і більш широкі проекти, присвячені людям, які тут поховані, щоб ці могили не залишалися безіменними», – пояснює директор Національного заповідника «Биківнянські могили» Богдан Біляшівський.