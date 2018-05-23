У мерії вирішили, що Київ не братиме на себе борги «Київенерго»

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Київрада готова допомагати «Нафтогазу» знайти спільну мову з «Київенерго»

Сьогодні, 23 травня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення «Про питання заборгованості перед ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Відповідним документом міська влада висловлює свою позицію: грошові зобов’язання ПАТ «Київенерго» та їх подальша доля не повинні впливати на питання постачання природного газу та життєзабезпечення міста.

«Приймаючи від «Київенерго» у власність міста весь тепло-енергетичний комплекс, ми зіштовхнулися з наступною проблемою. «Нафтогаз України» відмовляється підписувати договір на постачання газу з комунальним підприємством «Київтеплоенерго», яке тепер має забезпечувати містян теплом і гарячою водою. Саме тому ми прийняли рішення, яке передбачає, що боргові зобов’язання з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання ПАТ «Київенерго» не підлягають передачі та переведенню КП «Київтеплоенерго», - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

За його словами, міська влада наполягає, щоб два питання – постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості «Київенерго» вирішувалися окремо.

«НАК «Нафтогаз України» фактично шантажуючи місто і погрожуючи зривом опалювального сезону, змушує нас прийняти на себе борги «Київенерго». Це для міста є неприйнятним. Борги «Київенерго» ніколи не стануть боргами киян. Ми готові до переговорів, ми готові допомагати «Нафтогазу» знайти спільну мову з «Київенерго». Але робити борги, накопичені приватною компанією за 17 років, боргами киян ми не будемо», - наголосив Прокопів.

Наразі у столиці триває безпрецедентний процес повернення теплоенергетичного комплексу з управління комерційної структури – ПАТ «Київенерго» в управління міста, зокрема комунального підприємства «Київтеплонерго».

«Завершення угоди міста та «Київенерго» відбувається в дуже складних умовах: ми зараз готуємо місто до зими, запускаємо в роботу котельні, ліквідуємо пошкодження теплових мереж. Однак ми отримали повідомлення від НАК «Нафтогаз України» про відмову укласти угоди з КП «Київтеплоенего» на постачання природного газу для забезпечення міста теплом та гарячою водою. Обсяг першої частини боргу – близько 3 млрд грн. Ми звертаємося до «Нафтогазу» з проханням до 1 червня укласти договір на постачання природного газу на об’єкти теплогенерації, а паралельно, на національному рівні, вирішувати спірне питання заборгованості», - сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що зазначена заборгованість має складну структуру, в тому числі, борги за спожиті послуги, заборгованість за пільги та субсидії, штрафи і пені.

«Я дякую киянам, які регулярно сплачують за спожиті послуги і підтримують платіжну дисципліну на належному рівні. Це сприяє вирішенню питання заборгованості», - сказав він.

Рішення підтримали 94 депутати Київради.

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» відмовляється підписати договір на поставку газу КП «Київтеплоенерго», поки Київська міська державна адміністрація не приймає на себе всі зобов'язання з погашення заборгованостей, передбачені законом України «Про теплопостачання».

Мер міста Віталій Кличко заявив, що «Київтеплоенерго» не може взяти на себе боргові зобов’язання «Київенерго», розмір яких майже 5 млрд грн.



