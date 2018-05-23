«Нафтогаз»: Київ залишиться без гарячої води в період Ліги чемпіонів

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Газовий монополіст звинувачує Київську міську адміністрацію у незаконних діях

НАК «Нафтогаз України» відмовляється підписати договір на поставку газу КП «Київтеплоенерго», поки Київська міська державна адміністрація порушує закон і не приймає на себе всі зобов'язання з погашення заборгованостей, передбачені законом України «Про теплопостачання». Про це пише «Нафтогаз» на офіційній сторінці в мережі Facebook.

Як відзначили в прес-службі «Нафтогаз України», згідно із законодавством, разом з передачею теплогенеруючого обладнання від одного суб'єкта до іншого, повинні передаватися і борги за газ, що утворилися в роботі цього обладнання раніше.

«Міська влада намагається переконати нас через тиск в публічному просторі (підписати договір з «Київтеплоенерго» без врегулювання ситуації з боргами «Київенерго»), але ми непричетні до цього - є закон, стаття 22 закону «Про теплопостачання», - йдеться в повідомленні.

У НАК додали, що крім кредиторської заборгованості, «Кіевенергоенерго» має передати «Київтеплоенерго» їм дебіторську заборгованість - таким чином, у комунального підприємства будуть джерела для погашення боргів перед «Нафтогазом України».

«Ми сподіваємося, що місто буде діяти в інтересах споживачів і виконає вимоги закону, щоб поставка гарячої води в наших і ваших оселях відновилася якнайшвидше», - резюмували в «Нафтогазі України».

Як повідомлялося раніше, комунальне підприємство «Київтеплоенерго» прийняло від «Київенерго» столичні тепломережі, включаючи котельні, але за винятком двох ТЕЦ і сміттєспалювального заводу. Передача цих об'єктів запланована на найближчий час.