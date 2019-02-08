У метро Києва з'явиться табло зворотного відліку часу до прибуття потягів



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Інформаційне табло у столичному метро

У Київраді запевняють, що реалізація проекту не потребує додаткових витрат з міського бюджету

У київському метрополітені з'являться табло зі зворотним відліком часу до прибуття потягів. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Київради у четвер, повідомляє прес-служба.

Свої голоси «за» віддали 73 депутати з 84.

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» отримало доручення здійснити всі необхідні дії зі встановлення нових табло на станціях. Питання фінансування заходів буде вирішуватися спільно метрополітеном та КМДА.

Наголошується, що реалізація проекту не потребує додаткових витрат з міського бюджету.

«Обсяг коштів, необхідний для реалізації цієї ініціативи, буде визначено після розробки проектно-кошторисної документації зі встановлення на станціях метро табло зворотного відліку часу до прибуття потяга», - йдеться у документі.

До слова, у Києві почали продавати єдиний електронний квиток для проїзду в метро, трамваях і тролейбусах. Поки що тільки в тестовому режимі.