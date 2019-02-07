У Києві почали продавати смарт-картки для проїзду у транспорті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Купити смарт-картку поки що можна лише на шести станціях підземки

У Києві почали продавати єдиний електронний квиток для проїзду в метро, трамваях і тролейбусах. Поки що тільки в тестовому режимі.

Вартість самої картки становить 50 грн, далі можна оплатити кількість поїздок із урахуванням вартості 7,50 грн за кожну. Отже, картка на, приміром, десять поїздок обійдеться у 127 грн.

Як повідомляє ТСН, на станції «Арсенальній» продають свою першу смарт-картку, щоправда, розрахуватися за неї в зручний спосіб не виходить. «Ми приймаємо тільки готівкою», - каже продавець.

У метро синій пластик із намальованим Києвом спрацьовує. Так само відбувається і в тролейбусі, де одразу навпроти центральних дверей розміщено плакат із зображенням нової картки та інструкцією з її застосування. Проте, як довести контролеру, що ти сплатив за проїзд – там ні слова. А от у трамваї прилад на електронний носій не відгукнувся.

Із трьох місць, де картку можна придбати, а це інтернет, термінали самообслуговування і каси метрополітену – працює лише останній, і то не на всіх станціях. Купити смарт-картку поки що можна лише на шести станціях підземки: центральних, а також на «Почайній» і «Лісовій».

Скористатися нею на станції «Тараса Шевченка» виявилося проблемою – апарат картку не розпізнав. Персонал станції допомогти не зумів, а кондуктор у трамваї на електронний пристрій дивиться з пересторогою.

Як повідомляв «Главком», у столичному метрополітені почали встановлювати термінали, в яких можна буде купити електронний QR-квиток або транспортну картку для проїзду у громадському транспорті Києва.

Читайте також матеріали «Главкома»