У неділю через «Пробіг під каштанами» буде перекрито центр Києва

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Фото: Укрінформ Пробіг під каштанами

У 26-му марафоні «Пробіг під каштанами» візьме участь понад 10 000 осіб

У неділю, 3 червня, із 08:00 до 15:00 у Києві традиційно відбудеться спортивно-масовий благодійний захід «Пробіг під каштанами». Із метою популяризації та розвитку фізичної культури і спорту відповідну ініціативу благодійного фонду «Пробіг під каштанами» підтримано розпорядженням КМДА.

У зв’язку із заходом у цей день із 08:00 до 15:00 обмежать рух усіх видів транспортних засобів за маршрутом пробігу: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності та у зворотному напрямку.

Крім того, для монтажу та демонтажу сценічних конструкцій із 09:00 2 червня до 15:00 3 червня обмежать рух на Михайлівській площі та із 21:00 2 червня до 15:00 3 червня – на Володимирському проїзді. Департаменту транспортної інфраструктури доручено внести зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях слідування яких проходить названими вулицями (про що буде повідомлено додатково).

У 26-му марафоні «Пробіг під каштанами» візьме участь понад 10 000 осіб. Кошти, зібрані у рамках проекту, спрямовують на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. За 16 років завдяки пробігу вдалося зібрати для дітей, хворих на пороки серця, майже півмільйона доларів.

Нагадаємо, у суботу, 2 червня, із 11:00 до 12:30 у центрі Києва можуть обмежити рух транспорту через проведення Всеукраїнської ходи на захист прав дітей і сімей.