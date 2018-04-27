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    У Подільському райсуді обшуки: судді попалися на хабарі

    Затримано суддю і голову апарату Подільського райсуду
    Голову апарату Подільського районного суду, а також одного з суддів цього ж суду затримали за отримання хабара. Про це УНН повідомили власні джерела у правоохоронних органах. Зокрема, обох працівників суду затримали під час отримання хабара у розмірі 10 тисяч доларів за прийняття позитивного рішення у судовій справі.  За словами
    • 27 Квiтня, 14:03
    • Розсилка

    Затримано суддю і голову апарату Подільського райсуду

    Голову апарату Подільського районного суду, а також одного з суддів цього ж суду затримали за отримання хабара. Про це УНН повідомили власні джерела у правоохоронних органах.

    Зокрема, обох працівників суду затримали під час отримання хабара у розмірі 10 тисяч доларів за прийняття позитивного рішення у судовій справі. 

    За словами співрозмовника агентства, на даний час у Подільському районному суді та за місцем проживання обох фігурантів справи проводяться санкціоновані обшуки. 

    Також, перевіряється інформація щодо причетності до вказаного злочину ще одного судді цього суду, у якої теж проводяться обшуки.

    Операцію поводять працівники столичного Главку СБУ спільно з САП та ГПУ.

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України разом із Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили суддю Голосіївського районного суду Києва на отриманні хабара.

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