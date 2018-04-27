У Подільському райсуді обшуки: судді попалися на хабарі

Затримано суддю і голову апарату Подільського райсуду

Голову апарату Подільського районного суду, а також одного з суддів цього ж суду затримали за отримання хабара. Про це УНН повідомили власні джерела у правоохоронних органах. Зокрема, обох працівників суду затримали під час отримання хабара у розмірі 10 тисяч доларів за прийняття позитивного рішення у судовій справі. За словами



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Затримано суддю і голову апарату Подільського райсуду

Голову апарату Подільського районного суду, а також одного з суддів цього ж суду затримали за отримання хабара. Про це УНН повідомили власні джерела у правоохоронних органах.

Зокрема, обох працівників суду затримали під час отримання хабара у розмірі 10 тисяч доларів за прийняття позитивного рішення у судовій справі.

За словами співрозмовника агентства, на даний час у Подільському районному суді та за місцем проживання обох фігурантів справи проводяться санкціоновані обшуки.

Також, перевіряється інформація щодо причетності до вказаного злочину ще одного судді цього суду, у якої теж проводяться обшуки.

Операцію поводять працівники столичного Главку СБУ спільно з САП та ГПУ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України разом із Службою безпеки України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили суддю Голосіївського районного суду Києва на отриманні хабара.