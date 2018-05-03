У посольстві США в Києві відключать воду
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4-5 травня водопостачання буде відключено на п'ятьох вулицях Києва
«Київводоканал» повідомив про планові відключення водопостачання 4-5 травня.
Зазначається, що для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи.
У зв`язку з цим 4-5 травня буде відключено водопостачання за наступними адресами:
- 4 травня з 17:00 до 07:00 5 травня – вул. Парково-Сирецька, 6, 6-А, 8, 15, 15-А, 15-Б, 17, 21, 23 (ж/б), 12 (Військомат); вул. Дегтярівська, 62 (підприємство); вул. Парково-Сирецька, 4, 10, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 12-Г, 14, 4-Б (д/с); вул. Сікорського, 4 (Посольство США), 4-А (Посольство Казахстану), 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г, 4-Д, 4-Е, 6, 6-А;
- 5 травня з 22:00 до 08:00 6 травня – вул. Чорновола, 30 (ж/б), 41, 28/1.
З повним переліком адрес, за якими на поточному тижні буде відсутнє водопостачання через планові відключення, можна ознайомитись тут.
«Київводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності і нагадує про необхідність заздалегідь запастися водою.
Як повідомлялося, для надійної роботи систем водопостачання «Київводоканал» проводить ремонтні роботи з 2 по 4 травня, у зв`язку з чим буде відключено водопостачання на 17 вулицях столиці.