У причетності до банди «чорних ріелторів» підозрюються колишній суддя та адвокат



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Частину незаконно відчужених об’єктів на суму понад 111 млн гривень вже повернуто громаді Києва Фото: прокуратура Києва

Злочинці заволоділи об’єктами нерухомості у Києві на суму понад 200 млн гривень

Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру колишньому судді районного суду Херсонської області та адвокату за фактами легалізації незаконно відчужених об’єктів нерухомості державної, комунальної та приватної власності та винесення завідомо неправосудного рішення.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Як установлено слідством, колишній суддя та адвокат діяли у змові з учасниками злочинної організації, які з використанням підроблених документів та електронних ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заволоділи об’єктами нерухомості державної, комунальної та приватної власності у Києві на суму понад 200 млн гривень. Досудове розслідування відносно 7 членів цієї групи вже завершено та надано доступ до матеріалів досудового розслідування потерпілим та стороні захисту», - йдеться в повідомленні.

У той же час, в межах виділеного кримінального провадження встановлено, що один із суддів районного суду Херсонської області за попередньою змовою з адвокатом (колишнім працівником органів прокуратури), використовуючи своє службове становище всупереч інтересам правосуддя, усвідомлюючи, що у матеріалах цивільної справи відсутні належні та допустимі докази, ухвалив рішення про зміну права власності на багатомільйонні об’єкти нерухомості на користь іншої особи.

За результатами розслідування колишньому судді повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 375 КК України та повідомлено про підозру адвокату за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

У зв’язку з переховуванням підозрюваних від органів слідства останніх оголошено в загальнодержавний розшук та вчиняються дії з метою встановлення їх місцезнаходження для подальшого затримання у порядку, передбаченому КПК України.

На сьогодні, за позовами прокуратури частину незаконно відчужених об’єктів на суму понад 111 млн гривень вже повернуто територіальній громаді міста Києва.

На решту майна накладено арешт та вживаються заходи щодо його повернення належним власникам.