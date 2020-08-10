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    У Києві шахраї заволоділи приміщеннями поліції

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    Аферисти привласнили приміщення, що&nbsp;перебуває у користуванні Дарницького управління поліції&nbsp; - У Києві шахраї заволоділи приміщеннями поліції
    Аферисти привласнили приміщення, що перебуває у користуванні Дарницького управління поліції 

    Прокуратура через суд вимагає повернути приміщення у комунальну власність

    Київська місцева прокуратура № 10 у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді Києва нежитлові приміщення у Дарницькому районі міста площею майже 90 кв. м та вартістю понад 3 млн грн, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Так, під час здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні місцева прокуратура встановила, що зловмисники, підробивши свідоцтво про право власності, незаконно заволоділи комунальним майном, що перебуває у користуванні Дарницького управління поліції в Києві для розміщення кімнати дільничних інспекторів.

    З метою відновлення порушених прав територіальної громади місцевою прокуратурою заявлено позовну заяву про визнання недійсними правочинів та скасування державної реєстрації прав власності на це майно.

    У межах кримінального провадження на приміщення, що стали об’єктом злочинних посягань, накладено арешт.

    Встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину.

    Як повідомлялося, столичною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо громадянина, який намагався незаконно заволодіти квартирою, що перебувала в державній власності та була виділена в користування ветерану АТО.

    Національна поліція України прокуратура Київ суд кримінал шахрайство нерухомість майно
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