Укргазбанк продає будинок культури в Києві за 66 млн грн
Будинок культури на вул. Василенка, 15-А
Будинок культури, що належить Укргазбанку, вже вдруге намагаються продати
Акціонерний банк «Укргазбанк» виставив на продаж Будинок культури ім. С. Корольова на вул. Миколи Василенка, 15-А в Києві.
Цей будинок культури – найдорожчий із 111 лотів, виставлених Укргазбанком на електронний аукціон OpenMarket.
Його стартова ціна - 66,376 млн грн.
Будинок культури - нежила будівля загальною площею 5727,2 кв. м.
Проведення аукціону призначено на 31 серпня 2020 року.
Будинок культури вже виставлявся на аукціон минулого року, але торги 12 грудня 2019 року не відбулися. Тоді стартова ціна складала 65,336 млн грн.