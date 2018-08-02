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    У п’ятницю буде обмежено рух на розв’язці на Деміївській площі

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    У п’ятницю буде обмежено рух на розв’язці на Деміївській площі

    Проводитиметься ремонт асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці на Деміївській площі

    У п’ятницю, 3 серпня, буде частково обмежено рух транспорту на розв’язці на Деміївській площі. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    «3 серпня 2018 року з 10.00 год. до 18.00 год. у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на транспортній розв’язці на Деміївській площі буде частково обмежено рух транспорту у місці виконання робіт», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо також, що з 1 до 15 серпня буде закрито рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку Кільцевої дороги.

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