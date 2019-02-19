У середу буде обмежено рух транспорту Північним мостом
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Київавтодор проводить ремонтні роботи
У середу, 20 лютого, буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту і на шляхопроводі на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом-Алейхема. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».
Це пов’язано з виконанням ремонтних робіт.
Отже, буде частково обмежено рух транспорту:
- з 10.00 год. до 14.00 год. на Північному мосту через р. Десенка у напрямку житлового масиву Троєщина;
- з 14.00 год. до 19.00 год. на шляхопроводі на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом-Алейхема.
«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
Як повідомлялося, 15 лютого у зв’язку з виконанням ремонтних робіт було частково обмежено рух транспорту на двох мостах і Харківському шляхопроводі.