У середу буде обмежено рух транспорту Північним мостом



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Київавтодор проводить ремонтні роботи

У середу, 20 лютого, буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту і на шляхопроводі на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом-Алейхема. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Це пов’язано з виконанням ремонтних робіт.

Отже, буде частково обмежено рух транспорту:

з 10.00 год. до 14.00 год. на Північному мосту через р. Десенка у напрямку житлового масиву Троєщина;

з 14.00 год. до 19.00 год. на шляхопроводі на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом-Алейхема.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, 15 лютого у зв’язку з виконанням ремонтних робіт було частково обмежено рух транспорту на двох мостах і Харківському шляхопроводі.