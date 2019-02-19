  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У середу буде обмежено рух транспорту Північним мостом

    • Розсилка
    У середу буде обмежено рух транспорту Північним мостом

    Київавтодор проводить ремонтні роботи

    У середу, 20 лютого, буде частково обмежено рух транспорту на Північному мосту і на шляхопроводі на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом-Алейхема. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Це пов’язано з виконанням ремонтних робіт.

    Отже, буде частково обмежено рух транспорту:

    • з 10.00 год. до 14.00 год. на Північному мосту через р. Десенка у напрямку житлового масиву Троєщина;
    • з 14.00 год. до 19.00 год. на шляхопроводі на перетині вул. Братиславської з вул. Шолом-Алейхема.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, 15 лютого у зв’язку з виконанням ремонтних робіт було частково обмежено рух транспорту на двох мостах і Харківському шляхопроводі. 

    Читайте також
    Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ