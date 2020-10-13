У середу буде перекрито центр Києва (список вулиць)
У центрі столиці проходитиме марш до Дня захисника України
У середу, 14 жовтня, у зв’язку з проведенням маршу УПА з нагоди Дня захисника України буде перекрита частина вулиць у центрі Києва. Про це повідомляється в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.
Згідно із запланованим маршрутом будуть перекриті вулиці:
- вулиця Володимирська від парку Шевченка,
- бульвар Шевченка,
- вулиця Хрещатик,
- Алея Героїв Небесної сотні,
- вулиця Інститутська,
- вулиця Банкова.
Зазначається, що орієнтовний час проведення заходу - з 14:00 до 18:00.
Водіїв закликають планувати свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих.
Як повідомлялося, на Банковій учасники маршу висунуть владі свої вимоги.