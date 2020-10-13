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    Новини

    У середу буде перекрито центр Києва (список вулиць)

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    Вулиці будуть перекриті з 14:00 до 18:00 - У середу буде перекрито центр Києва (список вулиць)
    Вулиці будуть перекриті з 14:00 до 18:00

    У центрі столиці проходитиме марш до Дня захисника України

    У середу, 14 жовтня, у зв’язку з проведенням маршу УПА з нагоди Дня захисника України буде перекрита частина вулиць у центрі Києва. Про це повідомляється в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.

    Згідно із запланованим маршрутом будуть перекриті вулиці:

    • вулиця Володимирська від парку Шевченка,
    • бульвар Шевченка,
    • вулиця Хрещатик,
    • Алея Героїв Небесної сотні,
    • вулиця Інститутська,
    • вулиця Банкова.

    Зазначається, що орієнтовний час проведення заходу - з 14:00 до 18:00.

    Водіїв закликають планувати свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих.

    Як повідомлялося, на Банковій учасники маршу висунуть владі свої вимоги.

    Київ дороги День захисника України транспорт
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