У середу буде перекрито центр Києва (список вулиць)



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Вулиці будуть перекриті з 14:00 до 18:00

У центрі столиці проходитиме марш до Дня захисника України

У середу, 14 жовтня, у зв’язку з проведенням маршу УПА з нагоди Дня захисника України буде перекрита частина вулиць у центрі Києва. Про це повідомляється в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва.

Згідно із запланованим маршрутом будуть перекриті вулиці:

вулиця Володимирська від парку Шевченка,

бульвар Шевченка,

вулиця Хрещатик,

Алея Героїв Небесної сотні,

вулиця Інститутська,

вулиця Банкова.

Зазначається, що орієнтовний час проведення заходу - з 14:00 до 18:00.

Водіїв закликають планувати свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих.

Як повідомлялося, на Банковій учасники маршу висунуть владі свої вимоги.