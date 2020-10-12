Шмигаль закликав утриматися від масових заходів на День захисника



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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з керівниками областей

День захисника Україна відзначає 14 жовтнія і цей день є вихідним

Глава уряду Денис Шмигаль звернувся до голів усіх областей із закликом утриматися від проведення масових заходів найближчим часом, у тому числі конгресів і конференцій.

Про це він сказав на селекторній нараді з керівниками областей щодо ситуації з поширенням Covid-19, передає Урядовий портал,

«На День захисника України в різних містах планується проведення урочистих заходів. Прохання тримати діалог та вести активну роботу з організаторами, щоб заходи відбулись у безпечних умовах із дотриманням всіх протиепідемічних правил», — сказав Шмигаль.

Глава уряду оприлюднив актуальну статистику щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію та зазначив, що критична ситуація залишається в Харківській області. «За останню добу на Харківщині 741 людина захворіла — це абсолютний рекорд. У Сумській області захворіли 418 людей. Більш ніж по 200 — у Київській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій областях. Тут є чіткі тенденції зі зростання кількості захворювань», — підкреслив Шмигаль.

Прем’єр-міністр заслухав голів Харківської обласної та Київської міської держадміністрацій щодо заходів із протидії поширенню Covid-19. Харківська область та м. Київ залишаються лідерами за загальною кількістю виявлених випадків захворювання.

Шмигаль доручив їм надати пропозиції Міністерству охорони здоров’я щодо збільшення ліжкового фонду.

У КМДА зазначили, що готові відпрацювати розгортання мобільних госпіталів та розширити кількість ліжкомісць коштом установ Національної академії наук та спеціалізованих відомчих лікарень.

Прем’єр-міністр також доручив КМДА спільно з Держпродспоживслужбою перевірити на дотримання протиепідемічних правил місцеві ринки та підсилити контроль за перевезеннями в громадському транспорті.

Нарада проходила за участі секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова.

Між іншим, 12 жовтня голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций повідомив, що заразився коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Всього 265454

Хворіють 146029

Одужали 114410

Померли 5015

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Як відомо, в Україні за минулу добу, 11 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4420 осіб. Одужали за минулу добу – 903 людини (у попередній день 937), померли 43 особи (у попередній день 85). Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 265454 людини, одужали 114410 осіб, летальних випадків – 5015.

Як повідомлялося, МОЗ заявив про збільшення вп’ятеро кількості випадків пневмоній за два останні місяці.