У сільраді під Києвом невідомі побили журналіста



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Працівник ЗМІ отримав тілесні ушкодження та пошкоджено апаратуру

Поліція встановлює осіб, причетних до побиття журналіста

Сьогодні, 6 березня, о 12:15 до поліції Київщини надійшло повідомлення від 37-річного киянина про те, що в селі Чабани невідомі особи в приміщенні сільської ради його побили та пошкодили відеокамеру.

Як інформує прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, вже за кілька хвилин за вказаною адресою прибула група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції.

За попередніми даними, журналіста однієї з радіостанцій та його колегу невідомі особи виштовхали з Чабанівської сільської ради. В результаті чого працівник ЗМІ отримав тілесні ушкодження та пошкоджено відеоапаратуру.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, опитуються свідки, з’ясовуються всі обставини події. Поліцейські також проводять невідкладні заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного правопорушення.

Нагадаємо, 22 лютого у селі Ходосівка Києво-Святошинського району спалили автівку Ford Fiesta, що належала журналісту.