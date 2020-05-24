Світломузичний фонтан на Русанівці ввімкнуть 31 травня (розклад водного шоу)



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Фонтани працюють синхронно, висота струменя сягає 30 метрів, вони мають вечірнє підсвічування та музичний супровід

Милуватися незвичайним фонтаном можна буде вечорами до 30 вересня

У Києві 31 травня запускають найбільший світломузичний фонтан столиці, який розміщується в акваторії Русанівського каналу на Лівому березі міста.

Про прийдешній старт світлових і музичних шоу на воді повідомив депутат Київради Олесь Маляревич, також виклавши графік роботи фонтана в 2020 році. Зокрема, пустити фонтан планували ще з 1 травня, проте через карантин відкриття сезону довелося відкласти.

Фонтан працюватиме у вечірній час майже кожен день. Милуватися фонтаном можна буде аж до кінця сезону – 30 вересня.

Фонтани вже пройшли демонтаж зимового укриття, під’єднання до електромережі, встановлення і підключення насосного обладнання, діагностику всіх систем.

Як повідомляв «Главком», 26 квітня запрацював один із 12 гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі) в акваторії Русанівського каналу.