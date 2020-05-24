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    Світломузичний фонтан на Русанівці ввімкнуть 31 травня (розклад водного шоу)

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    <p>Фонтани працюють синхронно, висота струменя сягає 30 метрів, вони мають вечірнє підсвічування та музичний супровід</p> - Світломузичний фонтан на Русанівці ввімкнуть 31 травня (розклад водного шоу)

    Фонтани працюють синхронно, висота струменя сягає 30 метрів, вони мають вечірнє підсвічування та музичний супровід

    Милуватися незвичайним фонтаном можна буде вечорами до 30 вересня

    У Києві 31 травня запускають найбільший світломузичний фонтан столиці, який розміщується в акваторії Русанівського каналу на Лівому березі міста.

    Про прийдешній старт світлових і музичних шоу на воді повідомив депутат Київради Олесь Маляревич, також виклавши графік роботи фонтана в 2020 році. Зокрема, пустити фонтан планували ще з 1 травня, проте через карантин відкриття сезону довелося відкласти.

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    Фонтан працюватиме у вечірній час майже кожен день. Милуватися фонтаном можна буде аж до кінця сезону – 30 вересня.

    Фонтани вже пройшли демонтаж зимового укриття, під’єднання до електромережі, встановлення і підключення насосного обладнання, діагностику всіх систем.

    Як повідомляв «Главком», 26 квітня запрацював один із 12 гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі) в акваторії Русанівського каналу.

    Київ фонтан карантин
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