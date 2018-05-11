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    Вночі через пожежу евакуювали цілий під’їзд столичної дев’ятиповерхівки (фото, відео)

    • Сьогодні, 08:46
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    Жителів будинку евакуювали через задимлення, що виникло внаслідок пожежі у шахті ліфта
    Фото: Інформатор
    Жителів будинку евакуювали через задимлення, що виникло внаслідок пожежі у шахті ліфта

    Пожежа виникла у шахті ліфта багатоповерхівки у Новобіличах

    У четвер, 10 травня, на вулиці Генерала Наумова, 37А у Святошинському районі Києва (місцевість Новобіличі) сталася пожежа: горіла шахта ліфта у другому парадному дев'ятиповерхівки.

    Виклик на лінію 101 надійшов близько 22:00. Всіх мешканців під'їзду евакуювали. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, ліфт стояв на першому поверсі, з шахти виривалися язики полум'я. Через високе задимлення, яке дуже швидко поширилося по всіх поверхах, всіх мешканців евакуювали. Багато людей встигли вийти до прибуття екстрених служб.

    Щоб вивести людей з квартир, які не встигли вийти, мешканці будинку повибивали скло в під'їзді, для провітрювання. Також чоловік виносив маленьких дітей.

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    Вночі через пожежу евакуювали цілий під’їзд столичної дев’ятиповерхівки (фото, відео)
    Вночі через пожежу евакуювали цілий під’їзд столичної дев’ятиповерхівки (фото, відео)
    Вночі через пожежу евакуювали цілий під’їзд столичної дев’ятиповерхівки (фото, відео)
    Вночі через пожежу евакуювали цілий під’їзд столичної дев’ятиповерхівки (фото, відео)
    Вночі через пожежу евакуювали цілий під’їзд столичної дев’ятиповерхівки (фото, відео)
    Вночі через пожежу евакуювали цілий під’їзд столичної дев’ятиповерхівки (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали розрахунки ДСНС, чергували медики та патрульна поліція. Обійшлося без постраждалих.

    Нагадаємо, 10 травня у Гідропарку виникла пожежа в одноповерховій будівлі спортивного залу.

    пожежа Київ ДСНС поліція
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