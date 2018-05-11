Вночі через пожежу евакуювали цілий під’їзд столичної дев’ятиповерхівки (фото, відео)

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Фото: Інформатор Жителів будинку евакуювали через задимлення, що виникло внаслідок пожежі у шахті ліфта

Пожежа виникла у шахті ліфта багатоповерхівки у Новобіличах

У четвер, 10 травня, на вулиці Генерала Наумова, 37А у Святошинському районі Києва (місцевість Новобіличі) сталася пожежа: горіла шахта ліфта у другому парадному дев'ятиповерхівки.

Виклик на лінію 101 надійшов близько 22:00. Всіх мешканців під'їзду евакуювали. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, ліфт стояв на першому поверсі, з шахти виривалися язики полум'я. Через високе задимлення, яке дуже швидко поширилося по всіх поверхах, всіх мешканців евакуювали. Багато людей встигли вийти до прибуття екстрених служб.

Щоб вивести людей з квартир, які не встигли вийти, мешканці будинку повибивали скло в під'їзді, для провітрювання. Також чоловік виносив маленьких дітей.

На місці працювали розрахунки ДСНС, чергували медики та патрульна поліція. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 10 травня у Гідропарку виникла пожежа в одноповерховій будівлі спортивного залу.