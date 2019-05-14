У столичній мерії відкриється виставка до Дня пам’яті жертв політичних репресій



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Виставка розповідає про долі київських греків, розстріляних унаслідок проведення «грецької операції»

До Дня пам’яті жертв політичних репресій у приміщенні Київської міської держадміністрації відкриється фотодокументальна виставка «Перетинаючи київський Стікс».

Виставка відкриється 15 травня о 16:00. Вона розповідає про долі київських греків, розстріляних унаслідок проведення «грецької операції» – масових репресій щодо представників грецької спільноти в усіх республіках СРСР.

«Грецька операція» була запроваджена директивою наркома внутрішніх справ СРСР М. Єжова № 50215 від 11 грудня 1937 року.

Програма відкриття передбачає виступи науковців Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», членів Київського міського товариства греків ім. К. Іпсіланті, членів регіональної комісії з реабілітації в місті Києві, громадських діячів, реабілітованих осіб.

Метою заходу є гідне вшанування пам’яті жертв Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років, донесення до українського суспільства та світової спільноти об’єктивної інформації про злочини, вчинені у ХХ столітті комуністичним режимом на території України, а також сприяння утвердженню у суспільстві ідеалів гуманізму.

На виставку запрошують усіх охочих.

Нагадаємо, День пам’яті жертв політичних репресій — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на третю неділю травня. У 2019 році цей день припав на 19 травня.

Нагадаємо, 19 травня на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (проспект Броварський у Дніпровському районі Києва) вшанують пам’ять жертв політичних репресій.