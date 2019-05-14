19 травня у Биківні вшанують пам’ять жертв політичних репресій (програма)



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Заходи відбудуться на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»

День пам’яті жертв політичних репресій відзначається щороку в третю неділю травня

19 травня 2019 року на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» (проспект Броварський у Дніпровському районі Києва) вшанують пам’ять жертв політичних репресій.

Початок офіційної церемонії об 11:00.

План заходів

11:00 – 12:00 - офіційна церемонія вшанування жертв політичних репресій за участі президента України Петра Порошенка та інших високопосадовців;

12:10 – 12:30 - покладання квітів і запалення пам’ятних лампадок;

12:30–14:00 - громадське вшанування: міжконфесійний молебень за жертвами політичних репресій, мітинг-реквієм і виступ Ансамблю солістів «Благовість».

Також усі охочі зможуть ознайомитись із фотодокументальною виставкою про репресованих освітян «Перерваний урок», яка експонується при вході у Заповідник. Екскурсійний супровід забезпечується співробітниками Заповідника.

Безкоштовні автобуси від/до станції метро «Лісова» курсуватимуть з 9:00 до 15:00:

від станції метро «Лісова» до Заповідника (вихід з метро від голови поїзду на зупинку маршрутних таксі в напрямку м. Бровари).

При вході до Заповідника будуть встановлені рамки-металошукачі.

День пам’яті жертв політичних репресій відзначається щороку в третю неділю травня, відповідно до указу президента України Віктора Ющенка «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років».

Биківнянське поховання жертв сталінських репресій належить до найбільших на території України. Таємна спецділянка НКВД УРСР у Биківні почала офіційний відлік своєї діяльності навесні 1937 року. 20 березня цього року Президія Київської міської ради ухвалила рішення про відмежування земельної ділянки «для спецпотреб» у 19,20 кварталах Биківнянського лісу. Упродовж 1937-1941 років вантажівки майже щоночі привозили тіла розстріляних у київських в’язницях НКВД для таємного поховання у Биківнянському лісі. Експерти, що досліджували останки жертв Великого терору, свідчать про те, що більшість із них загинули від пострілу в потилицю або основу черепа. Кількість похованих в Биківнянському лісі остаточно не встановлена, на думку істориків, вона може ставити від 20 до 100 тисяч осіб. За даними, опрацьованими співробітниками Галузевого державного архіву СБУ та Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», на сьогодні встановлені прізвища понад 18,5 тис. осіб, похованих в Биківні, але наукові пошуки тривають. Найбільше число розстрілів припадає на 19 травня 1938 року – за рішеннями трійки при Київському управлінні НКВД за цю ніч розстріляли 563 людини.

Серед похованих у Биківні – художники Михайло Бойчук, Василь Седляр, Софія Налепинська, Микола Івасюк, Микола Касперович, Іван Падалка, письменники Майк Йогансен, Михайль Семенко, Вероніка Черняхівська, Мирослава Сопілка, Іван Маловічко, Яків Водяний, Юрій Вухналь, Яків Савченко, Степан Бен, науковці Олександр Асаткін, Гнат Ручко, Петро Супруненко, Юрій Ткаченко, Іван Миронівський, Олександр Пучківський, Володимир Білий, актори й режисери Борис Дробинський, Януарій Бортник, Сергій Каргальський, Кирило Гетьман, Йосип Їжакевич, музейники Федір Козубовський, Неоніла Заглада, Лідія Шульгіна, Трохим Тесля, церковні діячі – Василь Липківський, Юхим Калішевський, Марко Грушевський, Юрій Міхновський.