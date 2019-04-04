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    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка

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    <p>На виставці у КМДА представлені 20 пейзажів Сущенка, створених у застінках московського СІЗО &laquo;Лефотово&raquo;</p> - У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка

    На виставці у КМДА представлені 20 пейзажів Сущенка, створених у застінках московського СІЗО «Лефотово»

    Фото: «Укрінформ»

    Сущенко просив «не судити його суворо, бо він не професійний художник, а самоучка»

    У будівлі Київської міської державної адміністрації відкрилася виставка «Не вмирає душа наша, не вмирає воля...», на якій зокрема представлені роботи українського журналіста Романа Сущенка, створені в російському ув'язненні.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Він (Сущенко - ред.) просив не судити його суворо, бо він не професійний художник, а самоучка. Роман через свої картини хотів передати на волю те, що дуже сумує за Україною і дуже сподівається, що його полон закінчиться і він буде на волі», - розповіла дружина українського політв'язня Анжела Сущенко на презентації виставки малюнків «Мистецтво з-за грат».

    Крім того, вона представила новий малюнок бранця Кремля - пейзаж хорватського курортного міста Макарска, виконаний аквареллю.

    Загалом на виставці у КМДА були представлені 20 пейзажів Сущенка, створених у застінках московського СІЗО «Лефотово» у 2016-2018 роках.

    Також на виставці були представлені картини заслуженого художника України Олександра Дорошенка та члена Національної спілки художників України Сергія Позняка.

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    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка
    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка
    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка
    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка
    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка
    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка
    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка
    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка
    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка
    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка
    У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка

    Виставка «Не вмирає душа наша, не вмирає воля...» присвячена боротьбі українського народу за незалежність. Потрапити на неї можна з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю до 28 квітня включно. Вхід вільний.

    Як повідомлялося, вперше презентація виставки малюнків Сущенка відбулася минулого року у Києві, потім їх показали у Брюссельському прес-клубі, у Варшаві, Парижі та Кишиневі.

    До слова, листи політв’язню Сущенку тюремний цензор замальовує або розрізає.

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    Київ СІЗО полон незалежність культура мистецтво Роман Сущенко виставка КМДА
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