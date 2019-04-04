У столичній мерії відкрилася виставка малюнків політв’язня Сущенка



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На виставці у КМДА представлені 20 пейзажів Сущенка, створених у застінках московського СІЗО «Лефотово» Фото: «Укрінформ»

Сущенко просив «не судити його суворо, бо він не професійний художник, а самоучка»

У будівлі Київської міської державної адміністрації відкрилася виставка «Не вмирає душа наша, не вмирає воля...», на якій зокрема представлені роботи українського журналіста Романа Сущенка, створені в російському ув'язненні.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Він (Сущенко - ред.) просив не судити його суворо, бо він не професійний художник, а самоучка. Роман через свої картини хотів передати на волю те, що дуже сумує за Україною і дуже сподівається, що його полон закінчиться і він буде на волі», - розповіла дружина українського політв'язня Анжела Сущенко на презентації виставки малюнків «Мистецтво з-за грат».

Крім того, вона представила новий малюнок бранця Кремля - пейзаж хорватського курортного міста Макарска, виконаний аквареллю.

Загалом на виставці у КМДА були представлені 20 пейзажів Сущенка, створених у застінках московського СІЗО «Лефотово» у 2016-2018 роках.

Також на виставці були представлені картини заслуженого художника України Олександра Дорошенка та члена Національної спілки художників України Сергія Позняка.

Виставка «Не вмирає душа наша, не вмирає воля...» присвячена боротьбі українського народу за незалежність. Потрапити на неї можна з 9:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю до 28 квітня включно. Вхід вільний.

Як повідомлялося, вперше презентація виставки малюнків Сущенка відбулася минулого року у Києві, потім їх показали у Брюссельському прес-клубі, у Варшаві, Парижі та Кишиневі.

До слова, листи політв’язню Сущенку тюремний цензор замальовує або розрізає.