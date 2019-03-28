Листи політв’язню Сущенку тюремний цензор замальовує або розрізає



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Усі листи необхідно відправляти російською мовою, інакше цензура їх не пропустить, - журналіст

Четверта частина тексту українською (а можливо німецькою) мовою ретельно заштрихована, - Сущенко

Український журналіст Роман Сущенко, незаконно засуджений в РФ, описав, який вигляд мають листи після того, як їх прочитав цензор у колонії - частина тексту замальована або взагалі вирізана. Про це він написав у листі активістці Ірині Владимировій, яка розмістила листа в одній з груп у Facebook.

«Дякую за листівку, конверти і лист. Щоправда, четверта частина тексту українською (а можливо німецькою) мовою виявилася ретельно заштрихована (дуже методично й послідовно), стоїть печатка і коментар – «листування дозволене тільки російською мовою», - розповів Сущенко.

Український журналіст також повідомив, що в інший листівці з привітаннями до дня його народження «весь текст, написаний від руки, виявився вирізаний».

Укрінформ нагадує адресу, за якою можна писати політв'язню:

Сущенко Роману Владимировичу

ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской обл.,

деревня Утробино, Кировская область,

Россия 613043

Усі листи необхідно відправляти російською мовою, інакше цензура їх не пропустить.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

8 жовтня стало відомо про етапування Сущенка в місця відбування покарання. 7 листопада ФСВП Росії повідомила посольству України в Москві, що Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).