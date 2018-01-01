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    У столичній лікарні відреагували на смерть безхатченка під медзакладом

    Голова наглядової ради не вірить, що столичному безхатченку не надали допомогу в лікарні через відсутність грошей
    Голова наглядової ради столичної лікарні швидкої медичної допомоги Анатолій Велімовський прокоментував інцидент, що у Києві помер безхатченко, який начебто прийшов по допомогу до лікарні, але йому у ній відмовили. Велімовський припустив, що труп міг дійсно лежати біля лікарні. «Але нащо писати, що людина звернулася, і, виходячи з того, що
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    <span>Лікарня швидкої допомоги у Києві</span>
    Лікарня швидкої допомоги у Києві

    Голова наглядової ради не вірить, що столичному безхатченку не надали допомогу в лікарні через відсутність грошей

    Голова наглядової ради столичної лікарні швидкої медичної допомоги Анатолій Велімовський прокоментував інцидент, що у Києві помер безхатченко, який начебто прийшов по допомогу до лікарні, але йому у ній відмовили.

    Велімовський припустив, що труп міг дійсно лежати біля лікарні.

    «Але нащо писати, що людина звернулася, і, виходячи з того, що грошей у неї не було, їй не надали медичну допомогу. Я сам був сотні разів свідком того, як лікарі надавали медичну допомогу цій категорії. Інколи мені було шкода лікарів. Скажу чесно - я навіть підійти інколи не міг близько», - цитує Велімовського паблік dtp.kiev.

    Голова наглядової ради також закликав «писати про лікарню правду».

    «Хорошу чи погану - але правду! І не брешіть. У цивілізованому світі юристи лікарні вже б готували позов», - резюмував він.

    Нагадаємо, у суботу зв’явилася інформація, що столичний безхатченко прийшов по допомогу у лікарню, проте йому у ній відмовили у зв'язку з відсутністю грошей. Внаслідок утриманих ушкоджень чоловік помер.

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