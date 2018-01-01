У київській лікарні відмовились допомогти безхатченку і той помер, – ЗМІ

Столичний безхатченко прийшов по допомогу у лікарню, йому у ній відмовили і він помер

У Києві помер безхатченко, який начебто прийшов по допомогу до лікарні, але йому у ній відмовили. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua з посиланням на джерело. За його інформацією, інцидент трапився у лікарні швидкої медичної допомоги. Начебто по допомогу звернувся побитий чоловік без певного місця проживання. «Зараз його мертве тіло



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Столичний безхатченко прийшов по допомогу у лікарню, йому у ній відмовили і він помер

У Києві помер безхатченко, який начебто прийшов по допомогу до лікарні, але йому у ній відмовили. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua з посиланням на джерело.

За його інформацією, інцидент трапився у лікарні швидкої медичної допомоги. Начебто по допомогу звернувся побитий чоловік без певного місця проживання.

«Зараз його мертве тіло лежить, акуратно зрушене до стінки. Заявник стверджує, що допомоги потерпілий, в зв'язку з відсутністю грошей, не отримав і помер від отриманих ушкоджень», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, безхатченко, який рятував поранених після теракту у Манчестері (Британія), отримав житло, гроші і роботу.