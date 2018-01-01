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    У Тбілісі обвалилося метро, семеро постраждалих

    Стеля обвалилася на станції метро «Варкетілі» у столиці Грузії
    Сьогодні, 30 січня, на одній зі станцій метрополітену Тбілісі сталося часткове обвалення стелі. Про це повідомляє телеканал «Руставі 2». [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Уточнюється, що стеля обвалилася на станції «Варкетілі». У результаті цього постраждали семеро людей.  ვარკეთილის მეტროში ჭერის
    • Сьогодні, 10:12
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    Стеля обвалилася на станції метро «Варкетілі» у столиці Грузії

    Сьогодні, 30 січня, на одній зі станцій метрополітену Тбілісі сталося часткове обвалення стелі.

    Про це повідомляє телеканал «Руставі 2».

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    У Тбілісі обвалилося метро, семеро постраждалих
    У Тбілісі обвалилося метро, семеро постраждалих
    У Тбілісі обвалилося метро, семеро постраждалих

    Уточнюється, що стеля обвалилася на станції «Варкетілі». У результаті цього постраждали семеро людей. 

    Зазначається, що «Варкетілі» є кінцевою станцією основної гілки тбіліського метрополітену.

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