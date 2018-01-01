У Тбілісі обвалилося метро, семеро постраждалих

Стеля обвалилася на станції метро «Варкетілі» у столиці Грузії

Сьогодні, 30 січня, на одній зі станцій метрополітену Тбілісі сталося часткове обвалення стелі. Про це повідомляє телеканал «Руставі 2». [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Уточнюється, що стеля обвалилася на станції «Варкетілі». У результаті цього постраждали семеро людей. ვარკეთილის მეტროში ჭერის