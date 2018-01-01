У Тбілісі обвалилося метро, семеро постраждалих
- Сьогодні, 10:12
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Стеля обвалилася на станції метро «Варкетілі» у столиці Грузії
Сьогодні, 30 січня, на одній зі станцій метрополітену Тбілісі сталося часткове обвалення стелі.
Про це повідомляє телеканал «Руставі 2».
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Уточнюється, що стеля обвалилася на станції «Варкетілі». У результаті цього постраждали семеро людей.
ვარკეთილის მეტროში ჭერის ჩამონგრევის შედეგად დაშავებულთა შორის ერთ-ერთი პოლიციელია Rustavi2 https://t.co/IHRoLJ2tkf— Rustavi 2 (@Rustavi2tv) 30 січня 2018 р.
Зазначається, що «Варкетілі» є кінцевою станцією основної гілки тбіліського метрополітену.