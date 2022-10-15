У столичному наземному транспорті з’явився новий спосіб оплати проїзду

На валідаторах є наліпки, що вказують на роботу системи розрахунку банківською карткою

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна на деяких автобусних маршрутах

На частині маршрутів наземного комунального громадського транспорту Києва вже можна розраховуватися за проїзд банківською карткою. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Від сьогодні в наземному комунальному громадському транспорті столиці розпочали підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою. Для оплати проїзду достатньо прикласти банківську картку або гаджет з функцією безконтактної оплати до валідатора. Підтвердженням роботи системи на тому чи іншому маршруті є фірмові наліпки на валідаторах», – написав Кличко.

Сервіс дозволяє користуватися також і застосунком «Київ Цифровий», і карткою киянина. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою – 8 грн.

Якщо у пасажира є право на безкоштовний проїзд, на його картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга.

Оплата проїзду банківською карткою вже доступна в автобусах за маршрутами: №№6, 21, 41, 46, 50, 59, 61, 70, 73, 79, 98, 99, 101, 102, 103, 114.

Упродовж двох-трьох наступних тижнів система працюватиме вже на всіх маршрутах та всіх видах комунального наземного громадського транспорту.

Нагадаємо, з 14 липня 2021 року в Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Усі поїздки тепер цифровізовано в електронні квитки.