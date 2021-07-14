  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Талончики, прощавайте! Відсьогодні у столичному транспорті нема паперових квитків

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Паперових квитків у столичному транспорті більше не буде &nbsp; - Талончики, прощавайте! Відсьогодні у столичному транспорті нема паперових квитків

    Паперових квитків у столичному транспорті більше не буде

     

    Фото: 44.ua

    Київ переходить на е-квитки

    Відсьогодні, з 14 липня, у Києві остаточно вийшли з обігу талони на проїзд у комунальному транспорті. Усі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки.

    Щоб скористатись громадським транспортом можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

    • T-кіосках;
    • терміналах самообслуговування е-квитка;
    • терміналах Easy Pay;
    • на станціях Київського метрополітену;
    • у застосунку Київ Цифровий.

    Столична влада зазначила, що паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті. Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги, та відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати.

    Завдяки переходу на електронні квитки місто зможе краще контролювати роботу транспорту, його кількість та завантаженість на маршрутах. А маючи повну картину – покращити якість доступу до громадського транспорту для жителів та гостей міста.

    Як повідомлялося, з 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

    Контролери-касири (кондуктори) отримали пропозицію перейти на посаду контролера, або інші вільні вакансії в підприємстві. Лише за вчора близько 370 співробітників прийняли пропозицію перейти в службу контролю, і процес перепрофілювання триває. Усі, хто не продовжив співпрацю з підприємством, повністю отримали вихідну допомогу.

    Як відомо, на сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

    Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу» (трамваї, тролейбуси, великі автобуси). За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

    Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.

    Теги: Київ громадський транспорт Київпастранс квиток
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Талончики, прощавайте! Відсьогодні у столичному транспорті нема паперових квитків