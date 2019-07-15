У столиці масові відключення води через аварії на мережі (адреси)



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Водопостачання відсутнє на п'яти вулицях Києва

У понеділок, 15 липня, низку вулиць у Києві відключено від холодного водопостачання через аварії на мережі. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Сирецька, 27, 29-33, 46, 48, 48А, 50, 52, 54-96;

вул. Павлоградська, 3-17, 4-16,

вул. Одоєвського, 1-11, 4-22,

пров. Одоєвського, 3-19, 4-18,

пров. Лодигіна, 1-4.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, у Голосіївському районі столиці тривають відновлювальні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм, де сталася аварія внаслідок газової корозії залізобетону