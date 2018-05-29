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    У столиці на місяць буде обмежено рух на естакадному з’їзді з Південного мосту

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    У столиці на місяць буде обмежено рух на естакадному з’їзді з Південного мосту

    «Київавтодор» проводить капітальний ремонт деформаційних швів на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу на Наддніпрянське шосе

    З 29 травня до 24 червня буде частково обмежено рух транспорту на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу на Наддніпрянське шосе. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    «З 11.00 год. 29.05.2018 до 22.00 год. 24.06.2018 у зв’язку з капітальним ремонтом деформаційних швів на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу на Наддніпрянське шосе буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, у Києві дорожньо-будівельний сезон у розпалі і на всіх об’єктах капітального ремонту кипить робота.

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