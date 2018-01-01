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    У столиці озброєний «автохам» влаштував бійку з перехожими

    Бійка виникла через те, що чоловік на автомобілі Toyota рухався по тротуару
    На території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною. Про це повідомляє Київ Оперативний.  Чоловік на автомобілі Toyota рухався по тротуару. Таким чином він намагався об’їхати ярмарок. За версією одного з перехожих, автомобіль ледве не збив старого. Через це чоловік перекрив
    • Сьогодні, 00:20
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    Бійка виникла через те, що чоловік на автомобілі Toyota рухався по тротуару

    На території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною.

    Про це повідомляє Київ Оперативний. 

    Чоловік на автомобілі Toyota рухався по тротуару. Таким чином він намагався об’їхати ярмарок. За версією одного з перехожих, автомобіль ледве не збив старого. Через це чоловік перекрив дорогу авто.

    Після цього між учасниками інциденту спалахнув словесний конфлікт. Пішохід кинув крупою у водія і відірвав задній двірник його авто. Конфлікт переріс у бійку.

    Коли їх разборонили, водій Toyota дістав пістолет і заслав патрон у патронник, у відповідь пішохід почав розмахувати палицею. У результаті водій Toyota не став відкривати вогонь.

    Учасники події відмовилися від медичної допомоги. На місці працювали патрулі поліції та слідчо-операторна група. 

    Київ водій автомобіль
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