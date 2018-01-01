У столиці озброєний «автохам» влаштував бійку з перехожими
- Сьогодні, 00:20
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Бійка виникла через те, що чоловік на автомобілі Toyota рухався по тротуару
На території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Чоловік на автомобілі Toyota рухався по тротуару. Таким чином він намагався об’їхати ярмарок. За версією одного з перехожих, автомобіль ледве не збив старого. Через це чоловік перекрив дорогу авто.
Після цього між учасниками інциденту спалахнув словесний конфлікт. Пішохід кинув крупою у водія і відірвав задній двірник його авто. Конфлікт переріс у бійку.
Коли їх разборонили, водій Toyota дістав пістолет і заслав патрон у патронник, у відповідь пішохід почав розмахувати палицею. У результаті водій Toyota не став відкривати вогонь.
Учасники події відмовилися від медичної допомоги. На місці працювали патрулі поліції та слідчо-операторна група.