У столиці озброєний «автохам» влаштував бійку з перехожими

Бійка виникла через те, що чоловік на автомобілі Toyota рухався по тротуару

На території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною. Про це повідомляє Київ Оперативний. Чоловік на автомобілі Toyota рухався по тротуару. Таким чином він намагався об’їхати ярмарок. За версією одного з перехожих, автомобіль ледве не збив старого. Через це чоловік перекрив



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бійка виникла через те, що чоловік на автомобілі Toyota рухався по тротуару

На території ярмарку на Троєщині в Києві сталася бійка між водієм і перехожим, яка ледь не закінчилася стріляниною.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Чоловік на автомобілі Toyota рухався по тротуару. Таким чином він намагався об’їхати ярмарок. За версією одного з перехожих, автомобіль ледве не збив старого. Через це чоловік перекрив дорогу авто.

Після цього між учасниками інциденту спалахнув словесний конфлікт. Пішохід кинув крупою у водія і відірвав задній двірник його авто. Конфлікт переріс у бійку.

Коли їх разборонили, водій Toyota дістав пістолет і заслав патрон у патронник, у відповідь пішохід почав розмахувати палицею. У результаті водій Toyota не став відкривати вогонь.

Учасники події відмовилися від медичної допомоги. На місці працювали патрулі поліції та слідчо-операторна група.