У столиці під час Водохреща на станції «Гідропарк» працюватиме два виходи

Другий вихід станції «Гідропарк» відкриють з метою розвантаження метро

У Києві під час святкування Водохреща на станції метрополітену «Гідропарк» буде відкрито другий вихід. Про це повідомляє Київська міськадміністрація з посиланням на метрополітен. Другий вихід відкриють з метою забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції метро. Вестибюль № 2 (східний) працюватиме з 10:00



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Другий вихід станції «Гідропарк» відкриють з метою розвантаження метро

У Києві під час святкування Водохреща на станції метрополітену «Гідропарк» буде відкрито другий вихід.

Про це повідомляє Київська міськадміністрація з посиланням на метрополітен.

Другий вихід відкриють з метою забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції метро.

Вестибюль № 2 (східний) працюватиме з 10:00 до 17:00, а вестибюль № 1 — у звичайному режимі.

Напередодні Водохреща працівники Київводоканалу готують автоцистерни, в яких будуть розвозити питну воду для освячення.

Нагадаємо, цьогоріч для святкування Водохрещі комунальне підприємство «Плесо» облаштувало в межах Києва 10 локацій.