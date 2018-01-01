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    У столиці під час Водохреща на станції «Гідропарк» працюватиме два виходи

    Другий вихід станції «Гідропарк» відкриють з метою розвантаження метро
    У Києві під час святкування Водохреща на станції метрополітену «Гідропарк» буде відкрито другий вихід. Про це повідомляє Київська міськадміністрація з посиланням на метрополітен. Другий вихід відкриють з метою забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції метро. Вестибюль № 2 (східний) працюватиме з 10:00
    • Вчора, 22:45
    • Розсилка

    Другий вихід станції «Гідропарк» відкриють з метою розвантаження метро

    У Києві під час святкування Водохреща на станції метрополітену «Гідропарк» буде відкрито другий вихід.

    Про це повідомляє Київська міськадміністрація з посиланням на метрополітен.

    Другий вихід відкриють з метою забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції метро.

    Вестибюль № 2 (східний) працюватиме з 10:00 до 17:00, а вестибюль № 1 — у звичайному режимі.

    Напередодні Водохреща працівники Київводоканалу готують автоцистерни, в яких будуть розвозити питну воду для освячення. 

    Нагадаємо, цьогоріч для святкування Водохрещі комунальне підприємство «Плесо» облаштувало в межах Києва 10 локацій. 

    Київ метро свята Гідропарк Свято Водохреща
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