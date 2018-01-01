У столиці під час Водохреща на станції «Гідропарк» працюватиме два виходи
- Вчора, 22:45
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Другий вихід станції «Гідропарк» відкриють з метою розвантаження метро
У Києві під час святкування Водохреща на станції метрополітену «Гідропарк» буде відкрито другий вихід.
Про це повідомляє Київська міськадміністрація з посиланням на метрополітен.
Другий вихід відкриють з метою забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції метро.
Вестибюль № 2 (східний) працюватиме з 10:00 до 17:00, а вестибюль № 1 — у звичайному режимі.
Напередодні Водохреща працівники Київводоканалу готують автоцистерни, в яких будуть розвозити питну воду для освячення.
Нагадаємо, цьогоріч для святкування Водохрещі комунальне підприємство «Плесо» облаштувало в межах Києва 10 локацій.