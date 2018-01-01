Киянам на Водохреща безкоштовно розвозитимуть питну воду

Якість води відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил, зазначили у Київводоканалі

Напередодні Водохреща працівники Київводоканалу готують автоцистерни, в яких будуть розвозити питну воду для освячення. Про це повідомили у прес-службі компанії. Зокрема, у службі зазначили, що для дезінфекції вони провели обробку внутрішньої поверхні водовозок. Після чого промили автоцистерни питною водою. [GALLERY_BLOCK] «На підставі



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Якість води відповідає вимогам Державних санітарних норм і правил, зазначили у Київводоканалі

Напередодні Водохреща працівники Київводоканалу готують автоцистерни, в яких будуть розвозити питну воду для освячення. Про це повідомили у прес-службі компанії.

Зокрема, у службі зазначили, що для дезінфекції вони провели обробку внутрішньої поверхні водовозок. Після чого промили автоцистерни питною водою.

«На підставі лабораторних досліджень, отримали висновок, що якість води відповідає нормативним вимогам Державних санітарних норм і правил. В день Водохреща чекайте на водовозки з питною водою за наступними адресами: у парку культури і відпочинку «Гідропарк» та на вул. Стеценка,14», - йдеться у повідомленні.