У столиці проходить Kyiv Euro Marathon



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Вперше у рамках Kyiv Euro Marathon відбудуться змагання зі скандинавської ходьби на дистанції 6 км

Цього року на учасників чекають дистанції для будь-якого рівня підготовки: 6 км, 12 км, напівмарафон, марафон, командна марафонська естафета та дитячі забіги

У столиці проходить марафон Kyiv Euro Marathon. Цього року у змаганнях беруть участь понад три тисячі бігунів з різних країн світу. Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що стартував марафон поблизу головної спортивної арени України НСК «Олімпійський».

«Спортивний захід, головною метою якого є святкування днів Європи в Україні, відбудеться вже вчетверте. Цього року на учасників чекають оновлена комфортна і швидкісна траса та дистанції для будь-якого рівня підготовки: 6 км, 12 км, напівмарафон, марафон, командна марафонська естафета та дитячі забіги», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що вперше у рамках Kyiv Euro Marathon відбудуться змагання зі скандинавської ходьби на дистанції 6 км.

На фінішерів усіх дистанцій чекають унікальні пам'ятні медалі, дизайн яких тематично продовжує медалі попередніх років.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні через марафон громадський транспорт півдня буде їздити іншими маршрутами.