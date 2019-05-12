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    У столиці проходить Kyiv Euro Marathon

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    Вперше у рамках Kyiv Euro Marathon відбудуться змагання зі скандинавської ходьби на дистанції 6 км - У столиці проходить Kyiv Euro Marathon
    Вперше у рамках Kyiv Euro Marathon відбудуться змагання зі скандинавської ходьби на дистанції 6 км

    Цього року на учасників чекають дистанції для будь-якого рівня підготовки: 6 км, 12 км, напівмарафон, марафон, командна марафонська естафета та дитячі забіги

    У столиці проходить марафон Kyiv Euro Marathon. Цього року у змаганнях беруть участь понад три тисячі бігунів з різних країн світу. Про це повідомляє «Укрінформ».

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    Зазначається, що стартував марафон поблизу головної спортивної арени України НСК «Олімпійський».

    «Спортивний захід, головною метою якого є святкування днів Європи в Україні, відбудеться вже вчетверте. Цього року на учасників чекають оновлена комфортна і швидкісна траса та дистанції для будь-якого рівня підготовки: 6 км, 12 км, напівмарафон, марафон, командна марафонська естафета та дитячі забіги», - йдеться у повідомленні.

    Також наголошується, що вперше у рамках Kyiv Euro Marathon відбудуться змагання зі скандинавської ходьби на дистанції 6 км.

    На фінішерів усіх дистанцій чекають унікальні пам'ятні медалі, дизайн яких тематично продовжує медалі попередніх років.

    Як повідомлялося, у Києві сьогодні через марафон громадський транспорт півдня буде їздити іншими маршрутами.

     

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