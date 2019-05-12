У Києві сьогодні через марафон громадський транспорт півдня буде їздити іншими маршрутами



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У столиці з 8:00 до 15:30 рух наземного громадського транспорту буде змінено у зв’язку із проведенням спортивно-масового заходу «ІV Kyiv Euro Marathon»

У Києві сьогодні, 12 травня, з 8:00 до 15:30 рух наземного громадського транспорту буде змінено у зв’язку із проведенням спортивно-масового заходу «ІV Kyiv Euro Marathon». Про це повідомляється на сайті КП «Київпастранс» та опубліковані відповідні схеми.

Згідно з повідомленням, зміни вносяться у рух тролейбусів маршрутів. №3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 40 та 40к. Крім того, буде змінено рух автобусів за маршрутами № 2, 5, 20, 69 та 118.

На вказаний період організовується рух безкоштовних автобусних маршрутів № 3ТР, 5ТР та 14ТР.

Рух автобусу №3ТР передбачений за маршрутом «Залізничний масив – вул. Жилянська» по трасі: Залізничний масив - вул. Волгоградська – вул. Солом’янська – вул. Протасів яр – вул. Івана Федорова - вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Жилянська – вул. Антоновича – вул. Івана Федорова - вул. Протасів яр – вул. Солом’янська - вул. Волгоградська – Залізничний масив.

Автобус № 5ТР «Ст. м. «Нивки» - ст. м. «Площа «Льва Толстого» рухатиметься таким шляхом: «Ст. м. «Нивки» - просп. Перемоги – вул. Гарматна - вул. Виборзька – вул. Вадима Гетьмана – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – пл. Перемоги – просп. Перемоги – ст. м. «Нивки».

Крім того, автобус № 14ТР «Залізничний вокзал «Центральний» - ст. м. «Палац Спорту» рухатиметься по трасі: залізничний вокзал «Центральний – вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Велика Васильківська – вул. Павла Скоропадського - вул. Басейна – вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі - вул. Басейна – Бессарабська площа - бульв. Тараса Шевченка - вул. Симона Петлюри - залізничний вокзал «Центральний».

Нагадаємо, у неділю у центрі Києва буде перекрито рух транспорту: де, коли і чому.

У столиці відбудеться ІV Київський Євро Марафон.