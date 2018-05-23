У столиці розпочинаються заходи до Дня Києва (програма)

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Низка заходів і подій до Дня Києва розпочинається вже сьогодні

Місто готується до святкування Дня Києва та Дня столиці, що відбудеться вже цими вихідними. Департамент культури КМДА анонсує низку заходів та подій.

Уже в середу, 23 травня, у рамках святкування Дня Києва у Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв відбудеться урочиста церемонія вручення Мистецької премії «Київ» у восьми номінаціях: у галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, журналістики, театрального, образотворчого, народного декоративного та хореографічного мистецтв. Зі списком лауреатів 2018 року можна ознайомитися тут.

У Центральному будинку художника Національної спілки художників України (вул. Січових Стрільців, 1-5) до 27 травня триває виставка «Художники Києва – рідному місту», яка представляє історію міста Києва через образотворче мистецтво. Культурно-мистецький проект об’єднує в одній експозиції твори київських художників, для яких мистецьке відображення минулого і сьогодення столиці є провідним тематичним орієнтиром. Цьогоріч у рамках проекту «Художники Києва – рідному місту» презентують близько 300 живописних і графічних творів, сюжетно пов’язаних із Києвом. До участі у проекті залучені знані київські митці і талановита молодь.

У четвер, 24 травня, розпочнеться і триватиме до 30 травня Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик». Він проходитиме на кількох локаціях: в Інтернаціональному парку, Національному музеї народної архітектури та побуту у с. Пирогів, культурно-розважальному комплексі «Бінго» та Міжнародному центрі культури та мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац), де 28 травня пройде гала-концерт.

Вихідними днями (26-27 травня) у Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара» (вул. Лаврська, 19) відбудеться ярмарок народних майстрів, де демонструватимуться традиційні ремесла. Відвідувачі матимуть можливість побачити майстрів за роботою, поспілкуватися та перейняти їхній досвід. На ярмарку можна буде придбати вироби гончарства, вироби з дерева, ткані килими та доріжки, вироби з лляної та конопляної тканин, український традиційний одяг, вироби зі шкіри, соломи, лози; прикраси, музичні інструменти, дитячі іграшки тощо.

26 травня на Співочому полі відбудеться грандіозний Open Air фестиваль BIG FAMILY FEST з цікавими розвагами для дітей, зоряними спікерами та фіналом Ліги чемпіонів на великому екрані. На BIG FAMILY FEST проведуть майстер-класи з гончарної справи, сироваріння та малювання. Підлітків від 8 до 12 років запросять на захоплюючу гру з футболістами з ФК «Арсенал». Також вони зможуть пройти один безкоштовний маршрут в мотузковому парку. «Наше Радіо» та Джем ФМ проведуть футбольну вікторину. О 22:00 розпочнеться трансляція фіналу Ліги чемпіонів на великому екрані. Організатори обіцяють великий екран, якісний звук і братство уболівальників.

У неділю, 27 травня, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку пройде традиційний захід програми святкування Дня Києва – Міський фестиваль хорового мистецтва «Пісня над Дніпром». У 2017 році фестивалю було присвоєно ім’я видатного українського хормейстера – корифея українського хорового мистецтва Анатолія Авдієвського. Цього року позмагатися запрошено близько 30 кращих хорових аматорських колективів з усієї України, а завершуватиме програму виступ Національного академічного українського народного хору ім. Г. Г. Верьовки. Організатором заходу є Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень.

О 13:00 27 травня на головній сцені «Фестиваль чемпіонів» (локації, що відкриється на Хрещатику до фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА) розпочнеться масштабна святкова концертна програма за участю Державного академічного естрадно-симфонічного оркестру, УАФЕА «Калина», капели ім. Л. М. Ревуцького, Національного ансамблю солістів «Київська камерата», гурту барабанщиць «DRUM Art», гурту «G-ART», Національного академічного оркестру народних інструментів України (НАОНІ).

Зазначимо, цьогоріч День Києва та День столиці відзначатимуть 27 травня – після проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА.