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    У столиці судитимуть лікаря госпіталю МВС, пацієнтка якого впала в кому

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    У столиці судитимуть лікаря госпіталю МВС, пацієнтка якого впала в кому

    Лікар-анестезіолог обвинувачується у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків

    Прокуратурою Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного лікаря-анестезіолога, недбалість якого та злісне нехтування посадовими інструкціями стало причиною розвитку у пацієнтки небезпечного для життя стану, який за ступенем тяжкості відноситься до тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    «Встановлено, що підозрюваний, працюючи на посаді лікаря-анестезіолога відділення анестезіології та інтенсивної терапії Центрального госпіталю МВС України, 20 листопада 2018 року, перебував на чергуванні під час проведення планового оперативного втручання в організм хворої, яка перебувала на стаціонарному лікуванні у вказаному медичному закладі. Так, о 10 год. 00 хв., цього ж дня, було розпочато планове оперативне втручання, при цьому анестезіологічне забезпечення (знеболювання) було заплановано в об’ємі: внутрішньовенний наркоз зі штучною вентиляцією легень. Під час інтубації трахеї лікарем-анестезіологом було допущено критичний дефект в проведенні процедури, а саме скерування інтубаційної трубки не в трахею, а до стравоходу з подальшим підключенням до апарату штучної вентиляції легень. Халатні дії лікаря стали причиною розвитку у хворої гіпоксичного стану з подальшим ураженням центральної нервової системи, що призвело до розвитку небезпечного для життя стану – тривалої коми, у зв’язку з вираженими порушеннями вентиляційно-перфузіонних відношень (газообміну) в легенях», - розповіли в прокуратурі.

    Таким чином, лікар-анестезіолог обвинувачується у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворої, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України.

    Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про плани міністерства запровадити ліцензування для лікарів.

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