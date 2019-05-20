У столиці відбудеться щорічний Київський бал



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Планується встановлення рекорду із наймасовішого виконання української польки

Щорічний Київський бал відбудеться 25-26 травня у рамках святкування Дня Києва та Дня столиці.

«Уже традиційно раз на рік ми перетворюємо Контрактову на найбільшу танцювальну площу Європи, цьогоріч це буде фактично головна сцена святкування Дня Києва: ми влаштуємо найбільший майстер-клас із сальси для усіх охочих, плануємо встановити рекорд із наймасовішого виконання української польки, у якому братимуть участь дебютанти Віденського балу-2019, діти з усієї України, вихованці київського Центру реабілітації дітей з інвалідністю», – зазначила організатор Київського балу, генеральний директор групи компаній Brandberg Марина Ігнатуша.

Київський бал уперше відбувся минулого року і вже став своєрідною танцювальною візитівкою міста: тут збираються прихильники бальних танців, активного яскравого способу життя, у дводенній програмі балу – жива музика, конкурси, виступи відомих виконавців.

Продовжиться і традиція танцювальних рекордів на балу – 26 травня о 18:00 на Контрактовій площі урочисто вишикується понад тисячу танцюристів і виконає українську польку, що буде зафіксовано у Книзі рекордів України.

Удруге під час Київського балу відбудеться національний відбір учасників міжнародного пісенного конкурсу «Берлінська перлина» (BerlinerPerle) у трьох вікових категоріях: від 10 до13 років, 14-17 та 18-24 років. Оргкомітет Київського балу приймає заявки від вокалістів до 22 травня. Фінал пісенного конкурсу відбудеться у Берліні з 28 листопада по 2 грудня. А відбір конкурсантів від України побачать усі охочі вже 25 травня на Контрактовій площі під час Київського балу.

Вестимуть розважальну програму балу популярні радіоведучі «Нашого радіо» – 25 травня та «Ретро FM» – 26 травня.

Майстер-класи з сальси проведе відомий хореограф кубинець Рейнальдо Пауель.

Учасників та глядачів Київського балу порадують виступи Андрія Бойка, Деніса Реконвальда, Аліси Тарабарової, DZIDZIO, Гайтани та Асії Ахат.

Окрім того, у неділю, 26 травня, о 20:00 на Контрактовій площі відбудеться концерт гурту Space «Космічна симфонія» у супроводі симфонічного оркестру Національної оперети України.

Вхід на бал та майстер-класи є безкоштовними.

Нагадаємо, що перший Київський бал просто неба відбувся 1 червня 2018 року. Під час заходу встановлено танцювальний рекорд України – 1 тисяча 32 дитини з усієї України одночасно виконали вальс. Учасників Київського балу та дитячого рекорду привітав Київський міський голова Віталій Кличко.

Програму заходів на День Києва дивіться тут.

Організатором Київського балу виступила група компаній Brandberg, яка має більше 12 років досвіду проведення масштабних проектів у різних сферах: зокрема, це віденські бали в Україні, конференції та інші заходи за участю міжнародних організацій, посольств та дипломатичних представництв в Україні, у тому числі під егідою ООН та ЮНЕСКО.