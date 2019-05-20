У столиці відбудеться щорічний Київський бал
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Планується встановлення рекорду із наймасовішого виконання української польки
Щорічний Київський бал відбудеться 25-26 травня у рамках святкування Дня Києва та Дня столиці.
«Уже традиційно раз на рік ми перетворюємо Контрактову на найбільшу танцювальну площу Європи, цьогоріч це буде фактично головна сцена святкування Дня Києва: ми влаштуємо найбільший майстер-клас із сальси для усіх охочих, плануємо встановити рекорд із наймасовішого виконання української польки, у якому братимуть участь дебютанти Віденського балу-2019, діти з усієї України, вихованці київського Центру реабілітації дітей з інвалідністю», – зазначила організатор Київського балу, генеральний директор групи компаній Brandberg Марина Ігнатуша.
Київський бал уперше відбувся минулого року і вже став своєрідною танцювальною візитівкою міста: тут збираються прихильники бальних танців, активного яскравого способу життя, у дводенній програмі балу – жива музика, конкурси, виступи відомих виконавців.
Продовжиться і традиція танцювальних рекордів на балу – 26 травня о 18:00 на Контрактовій площі урочисто вишикується понад тисячу танцюристів і виконає українську польку, що буде зафіксовано у Книзі рекордів України.
Удруге під час Київського балу відбудеться національний відбір учасників міжнародного пісенного конкурсу «Берлінська перлина» (BerlinerPerle) у трьох вікових категоріях: від 10 до13 років, 14-17 та 18-24 років. Оргкомітет Київського балу приймає заявки від вокалістів до 22 травня. Фінал пісенного конкурсу відбудеться у Берліні з 28 листопада по 2 грудня. А відбір конкурсантів від України побачать усі охочі вже 25 травня на Контрактовій площі під час Київського балу.
Вестимуть розважальну програму балу популярні радіоведучі «Нашого радіо» – 25 травня та «Ретро FM» – 26 травня.
Майстер-класи з сальси проведе відомий хореограф кубинець Рейнальдо Пауель.
Учасників та глядачів Київського балу порадують виступи Андрія Бойка, Деніса Реконвальда, Аліси Тарабарової, DZIDZIO, Гайтани та Асії Ахат.
Окрім того, у неділю, 26 травня, о 20:00 на Контрактовій площі відбудеться концерт гурту Space «Космічна симфонія» у супроводі симфонічного оркестру Національної оперети України.
Вхід на бал та майстер-класи є безкоштовними.
Нагадаємо, що перший Київський бал просто неба відбувся 1 червня 2018 року. Під час заходу встановлено танцювальний рекорд України – 1 тисяча 32 дитини з усієї України одночасно виконали вальс. Учасників Київського балу та дитячого рекорду привітав Київський міський голова Віталій Кличко.
Програму заходів на День Києва дивіться тут.