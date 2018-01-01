У столиці відбудеться вечір вшанування подвигу учасників Революції Гідності

Головний меседж заходу – заклик до боротьби за мирне небо, до вірності рідному краю.

У середу, 21 лютого, о 17:00 у Києві відбудеться вечір вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Київський академічний театр ляльок запрошує на літературно-музичну композицію «ЩеМить» за творами поетів Розстріляного Відродження та поетів-шістдесятників. Виконавці – студенти