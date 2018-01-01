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    У столиці відбудеться вечір вшанування подвигу учасників Революції Гідності

    Головний меседж заходу – заклик до боротьби за мирне небо, до вірності рідному краю.
    У середу, 21 лютого, о 17:00 у Києві відбудеться вечір вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Київський академічний театр ляльок запрошує на літературно-музичну композицію «ЩеМить» за творами поетів Розстріляного Відродження та поетів-шістдесятників. Виконавці – студенти
    • Сьогодні, 07:20
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    Головний меседж заходу – заклик до боротьби за мирне небо, до вірності рідному краю.

    У середу, 21 лютого, о 17:00 у Києві відбудеться вечір вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Київський академічний театр ляльок запрошує на літературно-музичну композицію «ЩеМить» за творами поетів Розстріляного Відродження та поетів-шістдесятників.

    Виконавці – студенти кафедри акторського мистецтва та режисури театру ляльок Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Режисер-постановник композиції – актриса театру, провідний майстер сцени Юлія Шаповал.

    У цій роботі молодь вшановує наших попередників, наше коріння.

    Місце проведення: Київський академічний театр ляльок (вул. М. Грушевського, 1-А).

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