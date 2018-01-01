У столиці відбудеться вечір вшанування подвигу учасників Революції Гідності
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Головний меседж заходу – заклик до боротьби за мирне небо, до вірності рідному краю.
У середу, 21 лютого, о 17:00 у Києві відбудеться вечір вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Київський академічний театр ляльок запрошує на літературно-музичну композицію «ЩеМить» за творами поетів Розстріляного Відродження та поетів-шістдесятників.
Виконавці – студенти кафедри акторського мистецтва та режисури театру ляльок Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Режисер-постановник композиції – актриса театру, провідний майстер сцени Юлія Шаповал.
У цій роботі молодь вшановує наших попередників, наше коріння.
Місце проведення: Київський академічний театр ляльок (вул. М. Грушевського, 1-А).