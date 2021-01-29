У столиці вшанували пам’ять Героїв Крут (фото)

Україна відзначає 103 річницю бою під Крутами

Сьогодні, 29 січня, в Києві вшанували пам’ять Героїв Крут у 103 річницю бою під Крутами. Участь у церемонії взяла заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Вже понад століття минуло з часу битви під Крутами. Коли молоді хлопці виявилися чи не єдиними, хто зі зброєю в руках вирішили дати відпір набагато чисельнішому ворогу. Їхній подвиг – це та жертовність, яку повинен пам’ятати кожен громадянин нашої країни. Історія циклічна, і ми повинні робити висновки з минулих трагічних подій, щоб не допустити їх повторення», – переконана Хонда.

У церемонії покладання квітів також взяли участь представники Департаменту суспільних комунікацій, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, члени «Пласту» та Української академії лідерства.

Присутні вшанували подвиг українських юнаків хвилиною мовчання. Під час заходу пролунав Державний Гімн України, після чого воїни Почесної варти пройшли урочистим маршем повз Пам’ятний Хрест Героям Крут.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути поблизу селища Крути та села Пам’ятне на Чернігівщині. Зіткнення тривало п’ять годин між чотирьохтисячним підрозділом російської Червоної гвардії та загоном із київських курсантів і козаків «Вільного козацтва», що загалом нараховував близько 400 вояків. У бою під Крутами захисники української державності призупинили наступ противника та здійснили організований відступ, руйнуючи за собою колії і мости. Російське радянське військо на чотири дні втратило боєздатність. Така затримка ворога дозволила українській делегації укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність.