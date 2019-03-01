У столиці з’явиться бібліотека Героїв Небесної сотні



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Центральну районну бібліотеку імені Аркадія Гайдара для дітей Оболонського району перейменують

На пленарному засіданні Київської міської ради 28 лютого депутати перейменували Центральну районну бібліотеку імені Аркадія Гайдара для дітей Оболонського району. Відтепер вона носитиме ім’я Героїв Небесної сотні. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Довгий час бібліотека активно вшановувала та популяризувала творчість відомого дитячого письменника Аркадія Гайдара. Однак, після розвалу Радянського Союзу, стали відомими темні періоди біографії Гайдара. На його рахунку жорстокі накази та дії проти мирного населення під час його військового командування в Хакасії, а також в Україні – під час її окупації радянськими військами. Зважаючи на суперечливу біографію письменника, мешканці Оболонського району ініціювали перейменування бібліотеки. Жителі пропонували увічнити пам'ять Героїв Небесної сотні.

У листопаді 2017 року питання перейменування Центральної районної бібліотеки ім. Аркадія Гайдара для дітей було винесене на онлайн-голосування. Воно відбувалося протягом 01.11.2017 - 01.03.2018 на порталі Централізованої бібліотечної системи Оболонського району міста Києва. Більшість (607 осіб із 1074 учасників голосування) підтримали назву бібліотеки - Центральна районна бібліотека для дітей імені Героїв Небесної Сотні.

Рішення про перейменування бібліотеки на честь Героїв Небесної сотні підтримали 63 депутати.

Як повідомлялося, столична влада розширить пакет гарантій для постраждалих учасників Революції Гідності.