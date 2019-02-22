Київ розширить пакет гарантій для постраждалих на Майдані



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У столиці проживають 29 родин Героїв Небесної сотні

Столична влада розширить пакет гарантій для постраждалих учасників Революції Гідності. Київський міський голова Віталій Кличко підписав відповідний протокол доручень. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook радник мера Києва Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що мер обговорив ці доручення із профільними посадовцями, а потім - на робочій зустрічі із представниками родин Героїв та постраждалих.

Що передбачається:

щорічна матеріальна допомога для постраждалих в залежності від ступеню ушкоджень: 20–15–10 тисяч гривень;

освітні гарантії для дітей Героїв (першочергове влаштування до дитсадків, безоплатне харчування у дитсадках та школах) поширюються на дітей постраждалих;

для дітей Героїв та постраждалих впровадять пільгове навчання у закладах позашкільної освіти (спортивні, музичні школи тощо);

збільшиться сума щомісячної допомоги для дітей Героїв;

на постраждалих пошириться санаторно-курортне лікування (оздоровлення).

Крім того, надано ряд доручень щодо вирішення проблем конкретних сімей.

Радник мера нагадав, що станом на кінець минулого року на території столиці проживають 29 родин Героїв Небесної сотні, 86 тяжкоушкоджених (серед них 1 особа з інвалідністю І групи), 75 осіб з ушкодженнями середньої тяжкості та 233 - з легкими ушкодженнями.

Нагадаємо, 21 лютого мер Києва Віталій Кличко відзвітував про виконання міською владою програм з підтримки учасників АТО перед активом ветеранської спільноти столиці. Також міський голова вручив ключі від квартир 13-м киянам – учасникам бойових дій, що втратили повносправність на війні. Загалом за останніх 4 роки 393 ветерани АТО забезпечені житловою площею.