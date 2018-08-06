У столиці після ремонту колій запускають швидкісний трамвай



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Роботи проводили працівники підприємства вдень та вночі вихідними

Директор комунального підприємства «Київпастранс» Дмитро Левченко запевнив, що у понеділок, 6 серпня, відбудеться відновлення руху швидкісного трамвая вулицями вулиць Жилянської та Старовокзальної. Відповідне оголошення він зробив у Facebook.

«Завершується капітальний ремонт трамвайних колій на перетині вулиць Жилянської та Старовокзальної. Сьогодні вночі - обкатка колій, і з завтрашнього дня (6 серпня – ред.) рух на цій ділянці буде повністю відновлено», - сказано у повідомленні.

Роботи проводили працівники підприємства вдень та вночі і тільки в вихідні – щоб пасажири могли їздити на роботу, не відчуваючи незручностей через перекриття руху швидкісного трамвая, відзначив керівник.

Загалом на 2018 рік власними силами КП «Київпастранс» було заплановано виконати капітальний ремонт двох кілометрів та середній ремонт трьох кілометрів трамвайних колій.

Схема руху трамваїв у Києві

Левченко розповів, що ремонти йдуть за графіком.

«Зокрема, на вулицях Глибочицькій, Малиновського, Закревського, Гната Хоткевича, на Лісовій трасі в Пущі-Водиці вже виконані різні види ремонтних робіт. На окремих ділянках - доопрацьовуємо, виправляємо недоліки і рухаємось далі», - зазначив він.

Нагадаємо, одеситам запропонували придумати назву новому трамваю.