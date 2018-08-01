Одеситам запропонували придумати назву новому трамваю



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«Одесміськелектротранс» оголошує конкурс на кращу назву нового низкопольного трамвая сучасного дизайну

КП «Одесміськелектротранс» постійно працює над оновленням рухомого складу.



Протягом останніх трьох років у вагоноремонтних майстернях КП «ОГЕТ» були зібрані 14 вагонів з частково низьким рівнем підлоги. До кінця літа на лінії вийдуть ще два таких трамвая.



В даний час фахівці підприємства працюють над новим сучасним дизайном трамвайного вагона, намагаючись зробити його ще більш привабливим.



Керівництво КП «ОГЕТ» оголошує конкурс на кращу назву для нового трамвая.



У конкурсі можуть брати участь усі охочі - варіанти і пропозиції можна надсилати до 20 серпня 2018 року на електронну адресу konkurs@oget.od.ua.

Переможець конкурсу отримає пам'ятний приз.