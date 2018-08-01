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    Одеситам запропонували придумати назву новому трамваю

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    Одеситам запропонували придумати назву новому трамваю

    «Одесміськелектротранс» оголошує конкурс на кращу назву нового низкопольного трамвая сучасного дизайну

    КП «Одесміськелектротранс» постійно працює над оновленням рухомого складу. 

    Протягом останніх трьох років у вагоноремонтних майстернях КП «ОГЕТ» були зібрані 14 вагонів з частково низьким рівнем підлоги. До кінця літа на лінії вийдуть ще два таких трамвая. 

    В даний час фахівці підприємства працюють над новим сучасним дизайном трамвайного вагона, намагаючись зробити його ще більш привабливим. 

    Керівництво КП «ОГЕТ» оголошує конкурс на кращу назву для нового трамвая. 

    У конкурсі можуть брати участь усі охочі - варіанти і пропозиції можна надсилати до 20 серпня 2018 року на електронну адресу konkurs@oget.od.ua.

    Переможець конкурсу отримає пам'ятний приз. 

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