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    У суботу три станції метро змінять роботу через футбольний матч

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    У суботу три станції метро змінять роботу через футбольний матч

    Діятимуть обмеження на вхід пасажирів на три станції метро

    У суботу, 18 травня, можливі зміни у роботі столичного метро. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    Зміни пов’язані із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Маріуполь» (Маріуполь).

    «Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», - зазначили у метрополітені.

    Як відомо, матч між командами «Динамо» (Київ) та «Маріуполь» (Маріуполь) має розпочатися 18 травня о 17:00.

    Нагадаємо, 11 травня у зв'язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Зоря» (Луганськ) вводилися зміни у роботу столичного метрополітену.

    А в ніч на Великдень метро працювало на годину довше, а в неділю, 28 квітня, розпочало роботу на годину раніше.

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