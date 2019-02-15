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    У суді під Києвом зловмисник погрожував прокурору ножем

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    <p>Чоловік з ножем у руках підійшов до жінки-прокурора</p> - У суді під Києвом зловмисник погрожував прокурору ножем

    Чоловік з ножем у руках підійшов до жінки-прокурора

    Правоохоронці затримали нападника

    У Броварському міськрайонному суді місцевий житель погрожував співробітниці прокуратури, яка перед тим брала участь в одному з судових засідань. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    Коли прокурор вийшла до коридору, до неї підійшов чоловік та почав погрожувати фізичною розправою. Чоловік у руках тримав ніж. Налякавши прокурора, зловмисник втік.

    Невдовзі нападника затримали. Ним виявився броварчанин 1986 року народження.

    Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 345 КК України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Причини та мотиви злочину встановлюються.

    Як повідомлялося, у Києві судитимуть злочинця, який погрожував своєму колишньому адвокату і вимагав у нього гроші.

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