У суді під Києвом зловмисник погрожував прокурору ножем



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Чоловік з ножем у руках підійшов до жінки-прокурора

Правоохоронці затримали нападника

У Броварському міськрайонному суді місцевий житель погрожував співробітниці прокуратури, яка перед тим брала участь в одному з судових засідань. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Коли прокурор вийшла до коридору, до неї підійшов чоловік та почав погрожувати фізичною розправою. Чоловік у руках тримав ніж. Налякавши прокурора, зловмисник втік.

Невдовзі нападника затримали. Ним виявився броварчанин 1986 року народження.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 345 КК України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Причини та мотиви злочину встановлюються.

Як повідомлялося, у Києві судитимуть злочинця, який погрожував своєму колишньому адвокату і вимагав у нього гроші.