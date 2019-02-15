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    У Києві судять злодія, який погрожував адвокату і вимагав гроші

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    Вимагача було затримано в одному з київських ресторанів - У Києві судять злодія, який погрожував адвокату і вимагав гроші
    Вимагача було затримано в одному з київських ресторанів
    Фото: Прокуратура Києва

    Чоловік шантажував свого колишнього адвоката

    Слідчими Оболонського управління поліції завершено досудове розслідування відносно зловмисника, який вимагав гроші у свого колишнього адвоката. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Як встановлено слідством, на початку вересня 2018 року 50-річний уродженець Республіки Вірменія вступив у змову зі своїм товаришем задля вимагання 30 тис. доларів США, які він начебто передав адвокату у період з 2012 по 2017 роки в якості оплати за надання правової допомоги. Чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі, але він звільнився умовно-достроково, відбувши 6 років покарання, тож вирішив отримати від свого захисника «компенсацію» за неякісну, на його думку, правову допомогу.

    У разі відмови чоловіки погрожували адвокату застосувати насильство щодо нього та його близьких, а також оприлюднити компромат, який стосується його професійної діяльності.

    Під час передачі обумовленої суми вимагачі були затримані правоохоронцями в одному із ресторанів Києва.

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    У Києві судять злодія, який погрожував адвокату і вимагав гроші
    У Києві судять злодія, який погрожував адвокату і вимагав гроші

    Наразі слідство у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

    Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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