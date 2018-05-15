У трьох районах столиці на одну ніч вода з-під крану стане небезпечною (список)

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«Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж

Згідно із щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У Голосіївському районі у зону робіт потраплять мережі по:

просп. Голосіївський,

вул. Героїв Оборони,

вул. Родимцева,

вул. Потєхіна,

вул. Метрологічна, вул. Заболотного.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 16 на 17 травня, а саме з 24:00 до 05:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води №2 на насосній водопровідній станції «Голосіївська».

У Дарницькому районі у зону робіт потраплять мережі по:

вул. Зрошувальна,

вул. Бориспільська,

вул. Горбунова,

вул. Ремонтна,

вул. Світла,

вул. Колекторна,

вул. Ташкентська,

вул. Автопаркова,

селища ЗБК-1,

селища Рембаза,

ж/м Нова Дарниця.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 16 на 17 травня, а саме з 24:00 до 06:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води №1 на насосній водопровідній станції «Колекторна».

У Шевченківському районі у зону робіт потраплять мережі по:

вул. Щербаківського,

вул. Турчина,

вул. Безручко,

вул. Якуша Курчака,

вул. Рожинська,

вул. Дудніка,

вул. Параджакова,

вул. Салютна,

пров. Всеволода Петрова,

вул. Естонська,

вул. Муромська,

вул. Ставропольська,

вул. Туполєва,

вул. Краснодарська,

вул. Кирпоноса,

вул. Саратівська,

вул. Невська,

вул. Олександрівська,

вул. Бабушкіна,

вул. Камінова,

вул. Магістральна,

вул. Сонячна,

вул. Стеценка,

вул. Толбухіна,

вул. Усурійська,

вул. Цулукідзе,

вул. Черняховського,

вул. Гончара.

Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 16 на 17 травня, а саме з 21:00 до 03:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Сирецька».

«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні.

У «Київводоканалі» зазначають, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.

Як повідомлялося, 15 травня відключено водопостачання на трьох вулицях столиці.