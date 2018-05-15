У трьох районах столиці на одну ніч вода з-під крану стане небезпечною (список)
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Розсилка
«Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж
Згідно із щорічним графіком «Київводоканал» проводитиме планову профілактичну промивку мереж в Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Про це повідомляє прес-служба компанії.
У Голосіївському районі у зону робіт потраплять мережі по:
- просп. Голосіївський,
- вул. Героїв Оборони,
- вул. Родимцева,
- вул. Потєхіна,
- вул. Метрологічна, вул. Заболотного.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 16 на 17 травня, а саме з 24:00 до 05:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води №2 на насосній водопровідній станції «Голосіївська».
У Дарницькому районі у зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Зрошувальна,
- вул. Бориспільська,
- вул. Горбунова,
- вул. Ремонтна,
- вул. Світла,
- вул. Колекторна,
- вул. Ташкентська,
- вул. Автопаркова,
- селища ЗБК-1,
- селища Рембаза,
- ж/м Нова Дарниця.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 16 на 17 травня, а саме з 24:00 до 06:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води №1 на насосній водопровідній станції «Колекторна».
У Шевченківському районі у зону робіт потраплять мережі по:
- вул. Щербаківського,
- вул. Турчина,
- вул. Безручко,
- вул. Якуша Курчака,
- вул. Рожинська,
- вул. Дудніка,
- вул. Параджакова,
- вул. Салютна,
- пров. Всеволода Петрова,
- вул. Естонська,
- вул. Муромська,
- вул. Ставропольська,
- вул. Туполєва,
- вул. Краснодарська,
- вул. Кирпоноса,
- вул. Саратівська,
- вул. Невська,
- вул. Олександрівська,
- вул. Бабушкіна,
- вул. Камінова,
- вул. Магістральна,
- вул. Сонячна,
- вул. Стеценка,
- вул. Толбухіна,
- вул. Усурійська,
- вул. Цулукідзе,
- вул. Черняховського,
- вул. Гончара.
Профілактична промивка буде проводитися в ніч з 16 на 17 травня, а саме з 21:00 до 03:00. Попередньо здійснюється чистка та мийка резервуару чистої води № 1 на насосній водопровідній станції «Сирецька».
«Профілактика проводитиметься вночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно», - йдеться в повідомленні.
У «Київводоканалі» зазначають, що промивка – це обов’язкова профілактика, необхідна для того, щоб вода, у тому числі у резервуарах, не застоювалась та не погіршувалась її якість. Крім того, під час таких заходів труби очищаються від можливого осаду.
Як повідомлялося, 15 травня відключено водопостачання на трьох вулицях столиці.